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 | Yusuf Özgür Bülbül

Görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer davasında ara karar çıktı!

'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçlamasıyla tutuklanarak görevden alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, 7 ay sonra hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Özer'in tutukluluk halinin devamına karar verdi. İşte detaylar...

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
23.05.2025
saat ikonu 19:04
|
GÜNCELLEME:
23.05.2025
saat ikonu 19:18

Görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, PKK silahlı terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla ilk kez Silivri'de hakim karşısına çıktı. 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de görülen duruşmaya tutuklu sanık Ahmet Özer ile avukatları hazır bulundu. Duruşma, yoklamanın ardından, Özer'in savunması ile devam ediyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Diyarbakır'da bulunan cezaevinde yapılan bir aramada ele geçirilen dokümanda, PKK/KCK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekillerinden oluşan heyetin görüşmesi sırasında heyet tarafından şüpheli Ahmet Özer'in de aralarında bulunduğu bazı akademisyenlerin, ‘demokratik özerklik' projesine katkı sunmak istediğini, bunu Öcalan'a ilettiklerini, Özer'in bilim adına üretilen bilgilerden çok fazla yeni bir perspektif alamadıklarını örgüt liderinin kitaplarına yoğunlaştıklarında yeni perspektif edindiğini söylediğini ilettikleri anlatıldı.

Görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer davasında ara karar çıktı!

İDDİANAMENİN DETAYLARI BELLİ OLDU

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Özer'in örgütün başta Cizre, Silopi, Nusaybin, Yüksekova, Silvan, Sur ve İdil gibi ilçeler olmak üzere sözde demokratik özerkliği gerçekleştirmek ve hayata geçirmek adına ilan edilen sözde özerklik/öz yönetim çalışmalarına katkı sunma isteğini ve bunu örgütün en üst düzeyine ilettiğinin tespit edildiği kaydedildi. İddianamede Özer'in, hakkında kırmızı bülten kararı bulunan Remzi Kartal ile iletişiminin tespit edildiği, hendek ve barikat eylemleri ile sözde demokratik özerklik ilan etmeye kalkıştığı dönemde bu görüşmenin gerçekleştiği ve bunu hayata geçirmek adına yapılması gerekenlerle ilgili en üst düzey emir ve talimatların doğrudan şüpheli Özer'e iletildiği belirtildi.

Görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer davasında ara karar çıktı!


İddianamede, örgütün dağ kadrosu içerisinde faaliyet yürütmekteyken teslim olan H.B.A.'nın ifade vermek üzere başvurduğu, ifadesine göre ise şüpheli Özer'in Mersin'de Demokratik Halk Partisi İl Başkanlığı binasında yapılan toplantılarda terör örgütünün ideolojisi doğrultusunda tarihsel, sosyolojik ve siyasetle ilgili konularında parti mensuplarına seminer verdiği, seminer içeriğinde sözde Kürdistan tarihi, devlet politikalarının sebep olduğu göç olgusu, faili meçhul cinayetler, terör örgütünün faaliyetlerinde nasıl örgütlenme yapılacağını anlattığı, ayrıca parti içerisindekilerle konuşmasında doğrudan Abdullah Öcalan'ın talimatıyla aday yapıldığının söylendiği, yurt dışına gittiği zamanlarda da örgütün üst düzey yönetimiyle irtibat kurduğunun sık sık konuşulduğu kaydedildi.

1 MİLYON 289 BİN 480 LİRA PARA GİRİŞİ TESPİTİ

İddianamede ayrıca, örgütün metropol illerde etkinliğini arttırma amacı ile ‘kent uzlaşısı' faaliyetinin tüm unsur ve mensuplarıyla deşifre edilmesi için soruşturmaların derinleştirileceği de vurgulandı. Şüpheli hakkında düzenlenen Mali Raporu'na da yer verilen iddianamede, Özer'in ‘silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan kaydı olan pek çok kişiden para aldığı ve para verdiği, özellikle bir işlemde 29 Mart 2024'de karşı tarafı bilinmeyen ancak ‘efektif yatan Muhammed Sertaç Özçoban talimatla yatıran' işlem açıklamasıyla o dönemki kur ile 1 milyon 289 bin 480 lira para girişi olduğu da belirtildi.

15 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Ahmet Özer'in ‘silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

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