Görüntüler Sibirya'dan değil Türkiye'den! Kar kalınlığı 4 metreyi aştı

Bitlis'te uzun süredir etkisini gösteren kar yağışı kenti adeta beyaz bir örgütle kapladı. Türkiye'nin en çok kar alan kentlerinden Bitlis'te etkisini sürdüren kar, tipi ve soğuk hava hayatı felç etti.

Kar kalınlığı bazı noktalarda 4 metre ulaşan kar yağışı gerçekleşti. Kentin farklı yerlerinde yüksekliği değişen kar örtüsü zaman zaman tek katlı evleri, araçları, trafik ışık ve levhaları ile otobüs duraklarını kapladı.

Öte yandan Belediye, Karayolları ve Özel İdare ekipleri, ulaşımın aksamaması ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için 7/24 çalışmalarını sürdürüyor.