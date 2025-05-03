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 | Bengül Arıca

Görüntüler tepki çekmişti! Bakan Yerlikaya duyurdu: 2 servis sürücüsü yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Esenyurt'ta tehlikeli şekilde araç kullanan çocukların ve vatandaşların canlarını tehlikeye atan 2 okul servisi sürücüsünün yakalandığını duyurdu.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
03.05.2025
saat ikonu 08:42
|
GÜNCELLEME:
03.05.2025
saat ikonu 08:55

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 2 servis sürücüsünün yakalandığını açıkladı. Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çocuklarımızın hayatıyla oynayan hiçbir servis şoförünün trafikte yeri yoktur" diyerek Esenyurt’ta tehlikeli şekilde araç kullanarak çocukların ve vatandaşların canlarını tehlikeye atan iki okul servisi sürücüsü O. S. ve M.E.T. Sanal Trafik Devriyelerimizce tespit edilerek yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya şu bilgileri verdi:
"Bu sorumsuz sürücülerin Sürücü belgeleri iptal edilmiş, araçlar trafikten men edilmiş, Çalışma Güzergah İzin Belgeleri geçici olarak iptal edilmiş, her iki sürücü hakkında adli işlem başlatılmıştır. Ayrıca, toplam 44 bin 232 TL idari para cezası uygulanmıştır. Direksiyon başına geçen her sürücü trafik kurallarına harfiyen uymalıdır. Özellikle en kıymetlilerimiz olan evlatlarımızı taşıyan servis şoförleri en ufak dahi olsa hata yapmamak için dikkatli olmalıdırlar. Kaldı ki akan trafikte makas atmaları, saygısızca araç kullanmaları kabul edilemez."

https://x.com/AliYerlikaya/status/1918531487256678768

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ETİKETLER
#trafik
#okul servisi
#içişleri bakanlığı
#Çocuk Güvenliği
#Sürücü Belgesi İptali
#Kara Trafik Polisi
#Trafik Kanunu
#Takip Ve Yakalama
#Gündem
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