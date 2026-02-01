Görüntüleri Bakan Yerlikaya paylaştı: Eyüpsultan'da 300 kilometre hıza çıktı! O trafik canavarı aynı hızla yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kamuoyunda uzun süredir beklenen Yeni Trafik Kanunu Teklifi hakkında kritik bilgiler verdi. Trafik terörüyle mücadelede taviz verilmeyeceğini belirten Yerlikaya, özellikle sosyal medyada paylaşılan yüksek süratli ve tehlikeli sürüş videolarına karşı yargı sürecinin işletileceğini vurguladı.

DRIFT ATAN YANACAK: 140 BİN LİRA CEZA

Yerlikaya, Yeni Trafik Kanunu Teklifi’ne ilişkin de bilgi vererek, drift atan sürücülere 140 bin lira idari para cezası uygulanacağını, sürücü belgelerinin 60 gün süreyle geri alınacağını ve araçların 60 gün trafikten men edileceğini açıkladı. Aynı ihlalin geriye dönük beş yıl içinde ikinci kez tekrarlanması halinde ise sürücü belgesinin iptal edileceği belirtildi.

HIZ SINIRINI AŞANA 30 BİN TL CEZA

Ayrıca, yerleşim yeri dışında mevcut hız sınırını 71 kilometre/saat ve üzeri aşan otomobil sürücülerine 30 bin lira idari para cezası uygulanacağı ve sürücü belgelerinin 90 gün süreyle geri alınacağını belirtti. Açıklamada, hız sınırı 140 kilometre olan otoyolda görüntülerdeki sorumsuz sürücünün aracını 300 kilometrenin üzerinde hız yaptığına dikkat çekti.

"%5 HIZ DÜŞÜŞÜ, %30 ÖLÜM RİSKİNİ AZALTIYOR"

İstatistiksel verilere dikkat çeken Bakan Yerlikaya, hızın hayati önemini şu sözlerle özetledi:

"Ortalama hızda yüzde 5’lik bir düşüş, ölüm riskini yüzde 30 oranında azaltabiliyor. Trafik güvenliği hepimizin sorumluluğu."

Yerlikaya ayrıca vatandaşlara çağrıda bulunarak; trafiği tehlikeye atan, makas atan veya drift yapan sürücülerin anında 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesini istedi.

https://x.com/AliYerlikaya/status/2017989308687290487