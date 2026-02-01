Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Görüntüleri Bakan Yerlikaya paylaştı: Eyüpsultan'da 300 kilometre hıza çıktı! O trafik canavarı aynı hızla yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yeni trafik düzenlemesiyle drift atanlara 140 bin TL ceza verileceğini ve ehliyetlerine el konulacağını açıkladı. 300 kilometre hız yapan bir sürücünün yakalandığı görüntüleri paylaşan Bakan Yerlikaya, aşırı hızın cezasının 30 bin TL’ye yükseleceğini açıkladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.02.2026
saat ikonu 20:24
|
GÜNCELLEME:
01.02.2026
saat ikonu 20:26

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kamuoyunda uzun süredir beklenen Yeni Trafik Kanunu Teklifi hakkında kritik bilgiler verdi. Trafik terörüyle mücadelede taviz verilmeyeceğini belirten Yerlikaya, özellikle sosyal medyada paylaşılan yüksek süratli ve tehlikeli sürüş videolarına karşı yargı sürecinin işletileceğini vurguladı.

DRIFT ATAN YANACAK: 140 BİN LİRA CEZA

Yerlikaya, Yeni Trafik Kanunu Teklifi’ne ilişkin de bilgi vererek, drift atan sürücülere 140 bin lira idari para cezası uygulanacağını, sürücü belgelerinin 60 gün süreyle geri alınacağını ve araçların 60 gün trafikten men edileceğini açıkladı. Aynı ihlalin geriye dönük beş yıl içinde ikinci kez tekrarlanması halinde ise sürücü belgesinin iptal edileceği belirtildi.

HIZ SINIRINI AŞANA 30 BİN TL CEZA

Ayrıca, yerleşim yeri dışında mevcut hız sınırını 71 kilometre/saat ve üzeri aşan otomobil sürücülerine 30 bin lira idari para cezası uygulanacağı ve sürücü belgelerinin 90 gün süreyle geri alınacağını belirtti. Açıklamada, hız sınırı 140 kilometre olan otoyolda görüntülerdeki sorumsuz sürücünün aracını 300 kilometrenin üzerinde hız yaptığına dikkat çekti.

"%5 HIZ DÜŞÜŞÜ, %30 ÖLÜM RİSKİNİ AZALTIYOR"

İstatistiksel verilere dikkat çeken Bakan Yerlikaya, hızın hayati önemini şu sözlerle özetledi:

"Ortalama hızda yüzde 5’lik bir düşüş, ölüm riskini yüzde 30 oranında azaltabiliyor. Trafik güvenliği hepimizin sorumluluğu."

Yerlikaya ayrıca vatandaşlara çağrıda bulunarak; trafiği tehlikeye atan, makas atan veya drift yapan sürücülerin anında 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesini istedi.

https://x.com/AliYerlikaya/status/2017989308687290487

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Manisa'daki kadın cinayetiyle ilgili sıcak gelişme! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya devreye girdi
Ali Yerlikaya yeni trafik cezasını duyurdu: Kırmızı ışıkta geçene uygulanacak
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.