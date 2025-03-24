Göstericiler Cumhurbaşkanlığı Külliyesine girdi iddiası! İletişim Başkanlığından açıklama geldi

İsrail'in propaganda sayfaları sosyal medyada algı operasyonu yapmaya devam ediyor. Yaptıkları paylaşımla; Göstericiler Cumhurbaşkanlığı Külliyesine girdi diyen İsrailli sayfalara İletişim Başkanlığından jet hızıyla cevap geldi.

İsrail'in propaganda sayfalarının yaptıkları asılsız paylaşımlara İletişim Başkanlığından çok net cevap geldi. İşte DMM'nin (Dezenformasyonla Mücadele Merkezi) sosyal medyadan İsrailli sayfaların yalanlarına karşı cevabı.

"İTİBAR ETMEYİNİZ!"

İsrail propaganda hesaplarında paylaşılan bazı görüntülerle ilgili, “Göstericiler Cumhurbaşkanlığı Külliyesine girdi” iddiası doğru değildir.

Bahse konu görüntülerin, Ankara’da bulunan bir üniversite kampüsündeki gösteriler sırasında kaydedildiği tespit edilmiştir.

Göstericilerin Cumhurbaşkanlığı Külliyesine girmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Ülkemizin huzur ve istikrarını hedef alan dezenformatif içeriklere itibar etmeyiniz.