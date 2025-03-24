Gösterilere katılan öğrencilere yurttan men iddiasına DMM'den açıklama

İBB protestoları kapsamında “Gösterilere katılan öğrencilere soruşturma” iddiası sosyal medyada gündem oldu. Ancak Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve KYK yurtlarında böyle bir uygulamanın olmadığını açıkladı.

Bazı sosyal medya hesaplarında, "Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın KYK’ya yazı göndererek gösterilere katılan öğrencilere soruşturma açılmasını ve saat 22.00'den sonra yurda alınmamalarını istediği" yönünde paylaşımlar yapıldı. Bu iddialara, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) açıklama geldi.

KYK YURTLARINA GİRİŞ ÇIKIŞ SAATLERİ 06.00-23.00

DMM, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından KYK yurtlarına bu yönde herhangi bir yazı gönderilmediğini vurguladı.

Açıklamada, KYK yurtlarında giriş-çıkış saatlerinin ülke genelinde 06.00-23.00 arası olarak belirlendiği ve dönemsel olarak öğrencilerin eğitim takvimine göre bu saatlerin yurt yönetimleri tarafından esnetilebildiği ifade edildi.

Öte yandan, gösterilere katılanlar ya da provokasyon yapanlara yönelik işlemlerin İçişleri Bakanlığı tarafından yürütüldüğü hatırlatıldı. Kamuoyuna, sosyal medyada dolaşan asılsız iddialara itibar edilmemesi çağrısı yapıldı.

https://x.com/dmmiletisim/status/1903902191582118341