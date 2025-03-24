Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Gösterilere katılan öğrencilere yurttan men iddiasına DMM'den açıklama

İBB protestoları kapsamında “Gösterilere katılan öğrencilere soruşturma” iddiası sosyal medyada gündem oldu. Ancak Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve KYK yurtlarında böyle bir uygulamanın olmadığını açıkladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Gösterilere katılan öğrencilere yurttan men iddiasına DMM'den açıklama
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
24.03.2025
saat ikonu 00:00
|
GÜNCELLEME:
24.03.2025
saat ikonu 00:00

Bazı sosyal medya hesaplarında, "Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın KYK’ya yazı göndererek gösterilere katılan öğrencilere soruşturma açılmasını ve saat 22.00'den sonra yurda alınmamalarını istediği" yönünde paylaşımlar yapıldı. Bu iddialara, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) açıklama geldi.

KYK YURTLARINA GİRİŞ ÇIKIŞ SAATLERİ 06.00-23.00

DMM, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından KYK yurtlarına bu yönde herhangi bir yazı gönderilmediğini vurguladı.

Açıklamada, KYK yurtlarında giriş-çıkış saatlerinin ülke genelinde 06.00-23.00 arası olarak belirlendiği ve dönemsel olarak öğrencilerin eğitim takvimine göre bu saatlerin yurt yönetimleri tarafından esnetilebildiği ifade edildi.

Öte yandan, gösterilere katılanlar ya da provokasyon yapanlara yönelik işlemlerin İçişleri Bakanlığı tarafından yürütüldüğü hatırlatıldı. Kamuoyuna, sosyal medyada dolaşan asılsız iddialara itibar edilmemesi çağrısı yapıldı.

https://x.com/dmmiletisim/status/1903902191582118341

Sıkça Sorulan Sorular

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi nedir?
DMM, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nin kısaltmasıdır. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren bu merkez, kamuoyunu yanıltmaya yönelik kasıtlı olarak üretilen yanlış bilgi, yalan haber ve manipülatif içeriklerin tespiti ve düzeltilmesi amacıyla kurulmuştur. DMM, sosyal medyada ve diğer mecralarda dolaşan iddiaları inceleyerek doğru bilgiye dayalı açıklamalar yapar ve vatandaşları asılsız içeriklere karşı uyarır.
ETİKETLER
#gençlik ve spor bakanlığı
#dezenformasyonla mücadele merkezi
#dezinformasyonla mücadele merkezi
#Çalışma
#kyk
#dmm
#gösteriler
#yurt
#sosyal-medya
#Gerçeklik Kontrolü
#Asılsız İddialar
#Giriş-çıkış Saatleri
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.