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 | Yusuf Özgür Bülbül

DMM plastik mermi iddiasını yalanlayarak gerçeği paylaştı!

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada dolaşıma sokulan ve bir gösteri sırasında çekildiği iddia edilen bir fotoğrafta görülen cismin "plastik mermi" olduğu iddiasını yalanladı…

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DMM plastik mermi iddiasını yalanlayarak gerçeği paylaştı!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
23.03.2025
saat ikonu 20:52
|
GÜNCELLEME:
23.03.2025
saat ikonu 21:02

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından “gösterilerde plastik mermi” kullanıldığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Merkez, söz konusu cismin, toplumsal huzurun ve kamu düzeninin korunması amacıyla güvenlik güçleri tarafından kullanılan göz yaşartıcı kapsül olduğunu belirtti.

https://x.com/dmmiletisim/status/1903864840898179397

“ASILSIZ İDDİALARA İTİBAR ETMEYİNİZ”

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, “Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerdeki cismin, “Gösteriler sırasında kullanılan bir plastik mermi olduğu” iddiası doğru değildir. Paylaşılan fotoğraftaki nesne plastik mermi değil, toplumsal huzurun sağlanması ve kamu düzeninin korunması amacıyla, güvenlik güçleri tarafından yasal çerçevede kullanılan göz yaşartıcı kapsüldür. Kapsül, maksimum 15 joule hava basıncıyla çalışan paintball tüfeğiyle kullanılmaktadır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz.” ifadelerine yer verildi.

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Açılımı, İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'dir. Dezenformasyon kampanyalarına karşı doğru bilgiyi açıklamaktadır.
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