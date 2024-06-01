Gözaltına alınan Aşkım Kapışmak'tan ilk açıklama geldi

01 Haziran 2024 07:14 - Güncelleme : 01 Haziran 2024 07:19

Yazar Aşkım Kapışmak, "Smart Trade Coin" isimli kripto para borsa soruşturmasında gözaltına alınmasıyla ilgili "Yargılama aşaması başladığında ortaya çıkacak kanıt ve ifadelerle de suçsuzluğum açıkça ortaya çıkacaktır" dedi.

Ankara merkezli 21 ilde “Smart Trade Coin” isimli sözde kripto varlık alım/satım platformu üzerinden “sıfır risk ile yüksek kazanç” vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şahıslara yönelik düzenlenen “Sibergöz-42” operasyonları çerçevesinde İstanbul’da gözaltına alınan Yazar Aşkım Kapışmak konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

"HAYATIMI KİTAPLARDAN VE SAHNELERDEN KAZANMAKTAYIM"

Kapışmak sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamasında şunları söyledi:

"Değerli kamuoyu,

Öncelikle ailem ve avukatımla iletişeme geçerek destek olan tüm dostlarıma, mesajlar ileten kıymetli okurlarıma teşekkür ederim.

Ayrıca detaylarını paylaştığımda herhangi bir suç ile yanyana olmadığımın açıkça anlaşılacağı söz konusu gözaltı mevzusu ile kamuoyunda gündeme gelmekten son derece üzgün olduğumu belirtmek isterim.

Tüm takipçilerim ve dostlarım bilir ki, ben hayatımı yazdığım kitaplar ve şirketlerin kendi çalışanları için organize ettiği motivasyon konuşmalarında sahne almaktan kazanmaktayım.

Zaten yargılama aşaması başladığında ortaya çıkacak kanıt ve ifadelerle de suçsuzluğum açıkça ortaya çıkacaktır.

Tekrardan ilgi ve desteğiniz için teşekkür eder, en kısa zamanda görüşeceğimize olan inancımla sevenlerime saygılarımı iletirim."