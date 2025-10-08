Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Gözaltına alınan Dilan Polat'ın avukatından dikkat çeken açıklama! 'Kan testi sonuçları...'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz ve Dilan Polat'ın da bulunduğu 19 ünlü isme 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan soruşturma başlatıldı. Gündeme bomba gibi düşen operasyonun ardından Dilan Polat'ın avukatı Sevinç Horoz'dan açıklama geldi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.10.2025
saat ikonu 15:12
|
GÜNCELLEME:
08.10.2025
saat ikonu 15:16

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan , Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan, Demet Evgar, Meriç Aral, Özge Özpirinçci, Mert Yazıcıoğlu, Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay, , Engin Polat, Metin Akdülger ve Ceren Moray hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında şüphelilerin ifade işlemleri tamamlanırken, ünlü isimler kan örnekleri alınmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. İfadesi alınan Dilan Polat'ın avukatı Sevinç Horoz'dan ise açıklama geldi. Horoz "Benim müvekkillerim kan ve idrar testiyle bir saç testleri de temiz geldiği için uyuşturucu madde kullanmadıkları sabit" ifadelerini kullandı.

Gözaltına alınan Dilan Polat'ın avukatından dikkat çeken açıklama! 'Kan testi sonuçları...'

"MUHTEMELEN ÇIKACAKLARDIR"

Dilan Polat'ın avukatı Sevinç Horoz ise, "Genel olarak uyuşturucu madde kullanmadıklarına yönelik beyanlarımız, delillerimiz sabit. Buna ilişkin raporlar da ortaydaydı. Durum bundan ibaret. Bir kez kan ve kıl testi vermeye hazır olduğumuzu da beyan ettik. Bu yeterli görülmezse bir kez daha vermeye hazırız. Dolayısıyla yaşanan şeyin neye ilişkin olduğunu anlayabilmek mümkün değil. Bu bir gözaltı değil. Mevcut bir ifade. Test vermeye gidecekler. İfadeleri tamamlandı zaten, şimdi diğer şüpheliler yönünden ifadeler tamamlanacak. Onları bekliyoruz. Bir kısım var. Muhtemelen çıkacaklardır" dedi.

Gözaltına alınan Dilan Polat'ın avukatından dikkat çeken açıklama! 'Kan testi sonuçları...'

"UYUŞTURUCU MADDE KULLANMADIKLARI SABİT"

İfade işleminin tamamlanmasının ardından ünlülerin gözaltına alınıp alınmayacaklarına yönelik bir soru üzerine avukat Sevinç Horoz, "Benim müvekkillerim açısından en azından böyle bir şeyin olabileceğini düşünmüyorum. Benim müvekkillerim kan ve idrar testiyle bir saç testleri de temiz geldiği için uyuşturucu madde kullanmadıkları sabit. Yeniden test vermeye hazır olduğumuzu da biz kendimiz ifademizle beyan ettik. İhbar olduğu yönünde bir bilgi var. Ama ihbarın içeriği neye ilişkin olduğu konusunda bir bilgi verilmedi. Çok kısa bir ifadeydi. 3-4 sorudan ibaretti. Herhangi bir somut veri yok elimizde şuan. Gözaltı değil. Mevcut bir ifade olarak. Şu anda ifadelerini tamamladılar. Test için muhtemelen Adli Tıp'a geçecekler. Biz kendimiz talep ettik. Bu hususu özellikle belirtmek istiyorum. Müvekkillerim daha önce de zaten kan, idrar ve saç testi verme konusunda istekli olarak verdiler. Gittiler. Sonuçlarının tamamı temiz geldi. Uyuşturucu madde kullanmadıkları sabit" diye konuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ünlülere düzenlenen uyuşturucu operasyonundan ilk görüntü!
Ünlülere uyuşturucu operasyonu! Mert Yazıcıoğlu, İrem Derici, Hadise ve çok sayıda isim gözaltına alındı
ETİKETLER
#dilan polat
#irem derici
#Ünlüler
#Adli Tıp Raporu
#Uyuşturucu Soruşturması
#İdrar Testi
#Kan Testi
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.