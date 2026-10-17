Gözaltına alınan gazeteci Bahadır Özgür adli kontrolle serbest bırakıldı

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İstanbul
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Bahadır Özgür, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
Başsavcılıkça yürütülen soruşturmada "soruşturmanın gizliliğini ihlal" suçundan gözaltına alınan Özgür, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.
Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan Özgür, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.