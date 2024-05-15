Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da... Ankara'da neler oluyor, Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında son durum

15 May 2024 10:51 - Güncelleme : 15 May 2024 11:01

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında görevden alınan üç üst düzey polis görevlisinin evlerine baskın düzenlendi. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan yurt dışına kaçmak üzereyken Esenboğa Havalimanı'nda düzenlenen bir operasyonla yakalandı.. Ardından operasyonun kapsamı genişletildi. 61 sanığın yargılandığı davaya, Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince devam ediliyor.

Dava süreci sürerken Ankara emniyetini sarsan ilginç gelişmeler yaşandı. Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ve Müdür Yardımcısı görevlerinden alındı. İçişleri Bakanlığı 3 müdürle ilgili inceleme başlattı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da harekete geçti ve adli soruşturma açtı.

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılan 3 üst düzey polis görevlisinin evine akşam saatlerinde baskın yapıldı. Aramalarda bulunan dijital materyallere el konuldu.

BAHÇELİ'NİN SÖZLERİ OLDUKÇA DİKKAT ÇEKTİ

Ankara'da hareketli günler yaşanıyor. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin dün partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada; bu durumun birkaç emniyet müdürünün açığa alınmasıyla geçiştirilemeyecek bir komplo olduğunu belirterek, "17-25 emniyet ve yargı ortaklı darbe girişiminin tekrarını planlayanlara boyun eğersek boyumuz devrilsin" dedi.

Bahçeli'nin bu sözlerinin ardından Erdoğan'ın da akşam saatlerinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile bir araya geldiği ve konuya ilişkin önemli adımların atılacağı iddia edildi.

AYHAN BORA KAPLAN SORUŞTURMASINDA SON DURUM

TGRT Haber Ankara Koordinatörü Ahmet Sözcan, Cem Küçük'ün Günaydın Türkiye programında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Dün 62 ilde operasyon gerçekleştirildiğini hatırlatan Sözcan, FETÖ’nün devlet kurumlarına girmeye çalıştığının ortaya çıkarıldığını söyledi.

"FETÖ'NÜN UYUYAN HÜCRELERİ VAR"

FETÖ'nün hala ayakta olduğuna dikkat çeken Sözcan, "Ama belki uyuyan hücreler var. Onlar belki devreye sokulmak isteniyor. Bu açıdan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün gece geç saatlerde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile bir araya gelmesi oldukça önemli" dedi.

GÖZLER ERDOĞAN'DA...

Erdoğan'ın yürütülen soruşturmayla alakalı Bakan Tunç’tan bilgi aldığını öne süren Sözcan, "Yine muhtemeldir ki Yargı ve Emniyet’teki gelişmelere ilişkin olarak da MİT Başkanı Kalın’dan bilgi aldı. O bilgiler ışığında Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 12.00’de AK Parti grubunda kürsüye çıkacak, neler söyleyecek o da çok önemli" ifadelerini kullandı.

BAKAN YERLİKAYA NEDEN TOPLANTIYA ÇAĞRILMADI?

Cem Küçük'ün bugün gerçekleştirilecek olan grup toplantısına İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın çağırılmadığını hatırlatması üzerine Sözcan "Onunla daha önceden görüştü. Ali Yerlikaya’dan da bilgileri belki farklı şekilde almıştır" dedi.