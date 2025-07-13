Gözler PKK kamplarında! Kandil, Sincar, Mahmur... Hepsinin boşatılması bekleniyor

Terörsüz Türkiye sürecinde kritik bir eşik aşıldı ve terör örgütü PKK, Irak’ın Süleymaniye kentinde düzenlenen törenle silah bıraktı. Şimdi sie gözler PKK'nın 11 büyük kampında... Kampların bu süreçle birlikte hızla boşaltılması bekleniyor.

Türkiye, geçtğimiz günlerde terörle mücadelede tarihi bir dönemeci geçti. Eli kanlı terör örgütü PKK, 41 yıllık silahlı faaliyetlerine son verecek adımı attı. PKK, Irak’ın Süleymaniye kentinde silah bırakt. Düzenlenen törende; silahlar bir kazana atılıp ateşe verildi.

SİLAHLARI TESLİM EDİP KAYIT YAPTIRACAKLAR

Bu törenle gerçekleşen silah bırakma işlemi son olmayacak... Terör örgütü PKK, aşama aşama silah bırakmaya devam edecek. Örgüt üyeleri gruplar halinde veya bireysel olarak belirlenen merkezlere silahlarını teslim edip kayıt yaptıracak.

GÖZLER KAMPLARA ÇEVRİLDİ

Süleymaniye'deki silah bırakmanın ardından şimdi gözler Kuzey Irak'taki PKK kamplara çevrildi. PKK'nın bölgede kontrol ettiği 11 önemli büyük kampı bulunuyor.

KAMPLARIN BOŞALTILMASI BEKLENİYOR

Türkiye'ye karşı sızma girişimlerinin olduğu Zap kampının yanı sıra, örgütün kontrol ettiği Sinat, Haftanin, Gara, Hakurk, Metina, Avaşin-Basyan ve Etruş kampları da örgüt mensupları tarafından kullanılıyor.