Göztepeli taraftarların kutlaması arbedeye dönüştü: 6 gözaltı

29 Nisan 2024 03:54 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 04:03

Erzurum’da feci kaza! Otomobil takla attı: Ölü ve yaralılar var!

Erzurum’da feci kaza! Otomobil takla attı: Ölü ve yaralılar var!

Güzelyalı Mahallesi'nde takımlarının Süper Lig'e çıkmasını kutlayan Göztepeli bir grup taraftar ile kimliği henüz öğrenilemeyen kişi arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraftarlardan kaçan kişi, Mithatpaşa Caddesi'nde bulunan bir iş yerine sığındı.

İş yeri çalışanları, içeri girmek isteyen bazı taraftarlara müdahale etti.

Çalışanların da dahil olduğu kavgada, motosikletiyle grubun arasına dalan iş yeri sahibi darbedilerek başından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, kavgaya ilişkin 6 kişiyi gözaltına aldı.