Grand Kartal Otel yangını davasında flaş gelişme!

Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği, 137 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin devam eden davada flaş bir gelişme yaşandı. 32 sanığın yargılandığı davada verilen kararlar istinafa taşındı.

Grand Kartal Otel yangını davasında flaş gelişme!
AA
26.02.2026
saat ikonu 16:50
26.02.2026
saat ikonu 16:50

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 21 Ocak 2025'te 'de çıkan yangında; 78 kişinin hayatını kaybetmiş 137 kişide yaralanmıştı.

Grand Kartal Otel yangını davasında flaş gelişme!

Facianın ardından başlatılan soruşturma kapsamında açılan davada, Otel sahibi Halit Ergül, otelin genel müdürü Emir Aras, şirketin yönetim kurulu üyeleri Emine Murtezaoğlu Ergül, Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu, otel müdürü Zeki Yılmaz, Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir, otelin muhasebe müdürü Kadir Özdemir, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve itfaiye eri İrfan Acar'ı, 34 çocuğa karşı "olası kastla öldürme" suçundan 34'er kez müebbet hapis cezasına çarptırmıştı.

Grand Kartal Otel yangını davasında flaş gelişme!

DAVA İSTİNAFA TAŞINDI

Grand Kartal Otel yangınına ilişkin devam eden davada flaş bir gelişme yaşandı. 32 sanığın yargılandığı davada verilen kararlar istinafa taşındı.

En büyük küresel siber tehdit! Yayımlanan rapor korkunç gerçeği gözler önüne serdi: Kimlik avıyla zincirleme etki
MSB'den düşen F-16 uçağıyla ilgili flaş açıklama
#dava
#Kartalkaya Yangını
#Grand Kartal Otel
#Istinaf
#Yangın Ihmali
#Gündem
