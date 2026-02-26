Grand Kartal Otel yangını davasında flaş gelişme!

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 21 Ocak 2025'te Grand Kartal Otel'de çıkan yangında; 78 kişinin hayatını kaybetmiş 137 kişide yaralanmıştı.

Facianın ardından başlatılan soruşturma kapsamında açılan davada, Otel sahibi Halit Ergül, otelin genel müdürü Emir Aras, şirketin yönetim kurulu üyeleri Emine Murtezaoğlu Ergül, Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu, otel müdürü Zeki Yılmaz, Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir, otelin muhasebe müdürü Kadir Özdemir, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve itfaiye eri İrfan Acar'ı, 34 çocuğa karşı "olası kastla öldürme" suçundan 34'er kez müebbet hapis cezasına çarptırmıştı.

DAVA İSTİNAFA TAŞINDI

Grand Kartal Otel yangınına ilişkin devam eden davada flaş bir gelişme yaşandı. 32 sanığın yargılandığı davada verilen kararlar istinafa taşındı.