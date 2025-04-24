GSM hatları üzerinden büyük vurgun yaptılar! 139 kişi yakalandı

Dolandırıcılarla mücadele sürüyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Antalya merkezli 13 ilde gerçekleştirilen operasyonda 450 bin GSM hattı üzerinden 1.2 milyar liralık dolandırıcılık yapan 139 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı operasyonun detayları;

"Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve KOM Daire Başkanlığı koordinesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu 450 bin adet GSM hattının 22 çatı örgüt mensubu tarafından dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığının tespit edilmesi üzerine Antalya merkezli İzmir, Adana, Bursa, Gaziantep, Kocaeli, Hatay, İstanbul, Denizli, Afyonkarahisar, Manisa, Aydın ve Kayseri'de operasyonlar düzenlendi. ‘Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ suçlarına yönelik eş zamanlı olarak bu sabah düzenlediğimiz operasyonlarda 139 şüpheli yakalandı. Konuyla ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile 8 aydır devam eden ortak çalışmalar sonucu ülke genelinde işlenmiş 45 bin 663 adet dolandırıcılık faaliyetinin gerçekleştirildiği ve mağdur vatandaşlarımızın yaklaşık 1.2 milyar Türk lirası zarara uğratıldığı tespit edildi" dedi.

"İKİ ŞİRKETE VE BU ŞİRKETLERİN TÜM MAL VARLIKLARINA EL KONULDU"

Zanlıların tüm mal varlıklarına el konulduğunu belirten Yerlikaya, "Operasyonda yakalanan şüphelilerin sahte e-Devlet bağlantı linki üzerinden yardım başvurusu alıp vatandaşlarımızı arayarak kart bilgilerini temin edip, mağdurların hesaplarından para transferi gerçekleştirdikleri, ‘Ceza soruşturmanızın son günüdür’ şeklinde mesaj atıp, korku ve panik oluşturan vatandaşlarımızı dolandırdıkları ve sosyal medyada ‘sahte kart aidatı iadesi ve araç çekilişi’ bağlantılarıyla mobil bankacılık bilgilerini ele geçirmek gibi yöntemlerle vatandaşlarımızı dolandırdıkları tespit edildi. Operasyonlar sonucu çok sayıda cep telefonu, GSM hattı, tablet, bilgisayar ile yazılım ve ağ donanımları ele geçirildi. Şüphelilere ait iki şirkete ve bu şirketlerin tüm mal varlıklarına el konuldu" açıklamasında bulundu.

https://x.com/AliYerlikaya/status/1915314990820610278