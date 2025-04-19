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 | Bengül Arıca

Kayseri'de akılalmaz dolandırıcılık! Aşık oldu, 535 bin lirasını kaptırdı

Kayseri’de yaşayan bir kadın aşık olduğu kişiyi kendine bağlamak isterken 535 bin lira dolandırıldı. Tuzağa düşen kadın dolandırıcıların üst üste yüksek miktarlarda para istemesiyle durumdan şüphelenip polise başvurdu. İşte detaylar...

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.04.2025
saat ikonu 11:22
|
GÜNCELLEME:
19.04.2025
saat ikonu 11:22

Kayseri’de meydana gelen akılalmaz dolandırıcılık olayında N.K. isimli kadın aşık olduğu kişi ile bir araya gelebilmek için çözüm yolu ararken dolandırıcıların tuzağına düştü. Sosyal medya platformu üzerinden bir hesapla karşılaşan kadın hesap sahibinin kendilerini bir araya getirebileceğini söylemesi üzerine iletişime geçti. N.K., daha sonra kendisinden istenilenleri yapmaya başladı. Hesap sahibinin kendisinden malzeme adı altında istediği 135 bin TL’yi 9 parça halinde farklı hesaplara gönderdikten sonra çözüm bulamayınca başka bir kişiye yönlendirildi.

Kayseri'de akılalmaz dolandırıcılık! Aşık oldu, 535 bin lirasını kaptırdı

400 BİN TL GÖNDERDİ

İletişime geçtiği kişiye de 400 bin TL gönderen N.K., paraların kendisine iade edilmesinin istendiği sırada sahte dekont ile 52 bin TL tutarında masraf gösterilmesinin ardından şüphelenerek şahıslardan şikayetçi oldu. Para gönderilen hesapların büyük ihtimalle kiralık sahte hesaplar olduğunu söyleyen Avukat Ozan Özgür Coruk, "Müvekkilim sosyal medya üzerinden gönül ilişkisi yaşadığı bir kişinin neden kendisinden ayrılmak istediğini sormuş. Daha sonra kendisine bir bağlama büyüsü yapıldığını söylemişler. Bu büyüyü de bozdurabilmek için bir malzeme listesi verilmiş. Kurban parası istenmiş, Afrika’da kuyu açılacağı söylenmiş ve bu şekilde kendisinden de 2025 yılının Ocak ayına kadar 135 bin TL para alınmış. Daha sonra da bu büyünün yanlış olduğu bir başka hoca tarafından dile getirilmiş ve bu şekilde de kendisinden toplamda 400 bin TL daha para istenmiş. 400 bin TL’yi geri iade etmek için ise 52 bin TL masraf olduğu söylenmiş ve bu aşamada müvekkil artık bunların dolandırıcı olduğuna kanaat getirmiş. Müvekkilimin dini inançları üzerinden iradesi sakata uğratılmıştır. Bu suç tipi Türk Ceza Kanunu’nun 158. Maddesi'nde düzenlenmiş olan nitelikli dolandırıcılık suçunu oluşturmaktadır. Müvekkilimin para gönderdiği hesaplar da bu kişiler adına kayıtlı değil. Yüksek ihtimalle bu kiralık hesap dediğimiz bilişim suçlarında kullanılan hesaplara ait. Bu hesap sahipleri çok ağır cezalar almaktadır. Farklı ceza mahkemelerinde yargılanıp onlarca mahkemeden 50-100 yıl gibi cezalar alabilmektedir. Biz bu konuda bilişim savcılığına şikayette bulunduk. Birimler konu ile ilgili olağanüstü çalışmalar yapmaktaysa da bazen bu suçlular maalesef yakalanamamaktadır. Vatandaşlarımızın bu konuda dikkatli olmalarını tavsiye ediyoruz. Mümkün mertebe böyle bir olayda avukattan yardım istemelerini tavsiye ederiz" dedi.

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Sıkça Sorulan Sorular

İnternet üzerinden yapılan dolandırıcılık yöntemleri nelerdir?
Hediye kazanılmış ürün vaadiyle gelen e-postalar, özellikle de anti-virüs reklamları sahte olabilir. Bunların içerdiği ek dosyalar veya bağlantıların götürdüğü adresler zararlı yazılımlarla sahip olduğundan bu yazılımlar dolandırıcıların bilgisayardan şifreleri çalmasına neden olabilir. Bu nedenle bu içerikteki maillerin açılmaması en sağlıklı yöntemdir. İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde satın alınan ürün ile teslim edilen ürünün farklı olması, piyasa fiyatının çok altında satılan elektronik ürünlerin yerine bambaşka bir ürün gönderilmesi ya da güvenilirliği olmayan bir internet sitesine verdiğiniz bilgileriniz ile hesabınızdan/kredi kartınızdan bilginiz dışında para çekilmesi gibi dolandırıcılıklar söz konusu olabilir. Bu durumlardan kendinizi koruyabilmek için güvenliğinden emin olmadığınız sitelerde ödeme şeklini "kapıda ödeme" olarak seçin ve ürünü gördükten sonra ödemeyi gerçekleştirin. Sosyal medya üzerinden hesapların ele geçirilmesi yoluyla yapılan dolandırıcılıklarda yakınlarınıza ait sosyal medya hesapları kullanılarak sizden dolandırıcılar para isteyebilir. Bu gibi bir durumla karşılaştığınızda size mesaj gönderdiğini düşündüğünüz yakınınızı arayarak onunla iletişim kurmak size yol gösterecektir. Sosyal medya üzerinden kullanılan bir başka yöntemde ise sahte hesaplar açan dolandırıcılar, flört, evlenme ve benzeri vaatler ile karşı taraftan para ve benzeri değerler istemektedir. En yaygın internet dolandırıcılıklarından birisinde de dolandırıcılar yasal bir kurum gibi davranarak hesap bilgilerini çalmaktadır. Bu yöntemde yanlış bir bağlantıya tıklayıp gerçekten bankaya girdiğini sanan kullanıcı, sahte bir siteye girerek şifresini dolandırıcılara vermektedir. Böylelikle mağdurun banka hesabına internet üzerinden girebilen dolandırıcılar mağdurların hesaplarındaki paraları kendi hesaplarına aktarabilmektedirler.
ETİKETLER
#Dolandırıcılık Suçları
#Yaşam
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