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Editor
 | Emir Yücel

Yaşlı kadını 750 bin TL dolandırdılar! İşte dolandırıcıların yeni oyunu

İzmir Ödemiş'te 79 yaşındaki bir kadın, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar tarafından telefonla aranarak 750 bin TL değerinde nakit ve ziynet eşyası dolandırıldı. Kadının şikayeti üzerine polis, 5 şüpheliyi (M.R.T., M.T., T.Y., H.Y., H.G.) tespit edip gözaltına aldı. Şüphelilerden M.R.T., M.T. ve T.Y. tutuklanırken, H.Y. ve H.G. adli kontrolle serbest bırakıldı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.04.2025
saat ikonu 11:15
|
GÜNCELLEME:
18.04.2025
saat ikonu 11:15

İzmir'de yaşlı bir kadını telefonla arayarak kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişiler, toplam 750 bin TL dolandırdı. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı. Edinilen bilgiye göre; dolandırıcılar, Ödemiş ilçesinde yaşayan 79 yaşındaki bir kadını telefonla arayarak kendilerini polis ve savcı olarak tanıttı. Yaşlı kadının hakkında soruşturma olduğunu öne süren şüpheli şahıslar, korkuya kapılan kadından para talep etti.

Yaşlı kadını 750 bin TL dolandırdılar! İşte dolandırıcıların yeni oyunu

750 BİN TL'Sİ GİTTİ!

Şüphelilere inanan yaşlı kadın, adresine gelen 2 kişiye toplam 750 bin TL değerindeki nakit para ve ziynet eşyasını teslim etti. Yaşanan olayın ardından dolandırıldığını fark eden mağdur, durumu polise bildirerek şikayetçi oldu.

Yaşlı kadını 750 bin TL dolandırdılar! İşte dolandırıcıların yeni oyunu

TUTUKLAMA KARARI GELDİ

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ile Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürütülen teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin kimliklerini ve adreslerini tespit etti. Eş zamanlı operasyonla M.R.T., M.T., T.Y., H.Y. ve H.G. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.R.T., M.T. ve T.Y. tutuklanırken, H.Y. ve H.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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