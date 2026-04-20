Gülistan Doku dosyasında kritik isim adliyeye sevk edildi

Gülistan Doku'nun sır kaybında Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada elde edilen yeni deliller soruşturmaya başka bir boyut kazandırdı. Ekiplerin titiz çalışması devam ederken, dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir'in yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Özetle

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gülistan Doku ile ilgili soruşturmada, Doku'nun 31 Aralık 2019'da Tunceli Devlet Hastanesine giriş yaptığı kayıtların silindiği bilgileri dosyaya girmişti. Bu kapsamda gözaltına alınan Özdemir, adliyeye sevk edildi.