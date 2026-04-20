Türkiye onu Gülistan Doku soruşturmasıyla tanıdı! İşte karanlığı aydınlatan Savcı Ebru Cansu

Tunceli'de 2020'de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Gülistan Doku’nun dosyasındaki karanlık sır perdesi yavaş yavaş aralanıyor.

Gülistan Doku dosyasının eski bir vali, devlet hastaneleri yöneticileri ve polisleri de içeren skandallarla dolu bir soruşturma olduğu belirtiliyor.

Gülistan Doku dosyası; İçinde eski bir vali, devlet hastaneleri yöneticileri ve polislerin de yer aldığı tamamen skandallarla dolu bir soruşturma...

Bu kritik dosyası yeniden raftan indiren Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu ise Türkiye'de en konuşulan isimlerden biri oldu. Peki Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu kimdir?

EBRU CANSU KİMDİR?

Ebru Cansu, 4 Temmuz 1976 tarihinde Çorum’un Alaca ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ankara Özel Yükseliş Koleji’nde, lise eğitimini ise Özel Antalya Koleji’nde tamamladı.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2001 yılında mezun oldu. Yaklaşık 13 yıl avukatlık yaptıktan sonra savcılık mesleğine geçti. İlk görevine İstanbul Adliyesi’nde Cumhuriyet Savcısı olarak başladı; ardından Denizli’nin Çameli ilçesinde görev yaptı.

2022 yılında Hakimler ve Savcılar Kurulu kararıyla Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atandı. 2024 yılında ise Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı olarak görevlendirildi.