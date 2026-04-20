Kahramanmaraş'taki saldırı sonrası görevden alınmıştı! İl Milli Eğitim Müdürü'nün öğretmene attığı mesajlar ortaya çıktı

Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırısı Türkiye'yi hüzne boğdu. 9 kişinin yaşamanı yitirdiği saldırıya ilişkin soruşturma devam ederken, İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alındı. Görevden alınan Baydur ile ilgili skandal konuşmalar da ortaya çıktı. Süreç devam ederken Baydur’un Instagram hesabından bir öğretmene attığı mesajlar gündem oldu.
Halktv.com.tr’nin ulaştığı yazışmalarda, Baydur’un görüşme talebini “uygun değil” diyerek geri çeviren bir kadın öğretmene ısrarcı mesajlar gönderdiği öne sürüldü. Bu yazışmaların, görevden alma kararının arka planına ilişkin tartışmaları artırdığı ifade ediliyor.
Siz İl Milli Eğitim Müdürüsünüz değil mi?
Evet
Neler yapıyorsun
Okul, dershane bir şey yok başka
Değmesin kimsenin o güzelliğe gözü yarın seni görmek istiyorum
Uygun değil görüşmemiz
Harika neler saklamışsın kendine öyle yakışmak ne yakıyorsun bir daha görsemmm muhteşem