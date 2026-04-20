Kahramanmaraş'taki saldırı sonrası görevden alınmıştı! İl Milli Eğitim Müdürü'nün öğretmene attığı mesajlar ortaya çıktı

Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırısı Türkiye'yi hüzne boğdu. 9 kişinin yaşamanı yitirdiği saldırıya ilişkin soruşturma devam ederken, İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alındı. Görevden alınan Baydur ile ilgili skandal konuşmalar da ortaya çıktı. Süreç devam ederken Baydur’un Instagram hesabından bir öğretmene attığı mesajlar gündem oldu.

ÖĞRETMEN 'UYGUN DEĞİL' DİYEREK REDDETTİ

Halktv.com.tr’nin ulaştığı yazışmalarda, Baydur’un görüşme talebini “uygun değil” diyerek geri çeviren bir kadın öğretmene ısrarcı mesajlar gönderdiği öne sürüldü. Bu yazışmaların, görevden alma kararının arka planına ilişkin tartışmaları artırdığı ifade ediliyor.

İŞTE O MESAJLAŞMALAR

Siz İl Milli Eğitim Müdürüsünüz değil mi?

Evet

Neler yapıyorsun

Okul, dershane bir şey yok başka

Değmesin kimsenin o güzelliğe gözü yarın seni görmek istiyorum

Uygun değil görüşmemiz

Harika neler saklamışsın kendine öyle yakışmak ne yakıyorsun bir daha görsemmm muhteşem

