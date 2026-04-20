Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Kahramanmaraş'taki saldırı sonrası görevden alınmıştı! İl Milli Eğitim Müdürü'nün öğretmene attığı mesajlar ortaya çıktı

Tüm Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş’taki okul saldırısının ardından İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alındı. Konu ile ilgili süreç devam ederken Baydur ile ilgili skandal mesajlar ortaya çıktı. Baydur’un Instagram hesabından bir öğretmene attığı mesajlar dikkat çekti.

GİRİŞ:
20.04.2026
saat ikonu 10:53
|
GÜNCELLEME:
20.04.2026
saat ikonu 10:59

Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırısı Türkiye'yi hüzne boğdu. 9 kişinin yaşamanı yitirdiği saldırıya ilişkin soruşturma devam ederken, Erhan Baydur görevden alındı. Görevden alınan Baydur ile ilgili skandal konuşmalar da ortaya çıktı. Süreç devam ederken Baydur’un Instagram hesabından bir öğretmene attığı mesajlar gündem oldu.

Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırısı sonrası görevden alınan İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur'un bir öğretmene attığı ısrarcı mesajlar ortaya çıktı.
Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırısında 9 kişi hayatını kaybetti.
Saldırıya ilişkin soruşturma devam ederken İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alındı.
Görevden alınan Baydur'un Instagram üzerinden bir öğretmene uygun olmadığı belirtilen görüşme talebini reddetmesine rağmen ısrarcı mesajlar attığı iddia edildi.
Bu mesajlaşmaların, Baydur'un görevden alınma nedenlerine ilişkin tartışmaları artırdığı belirtildi.
ÖĞRETMEN 'UYGUN DEĞİL' DİYEREK REDDETTİ

Halktv.com.tr’nin ulaştığı yazışmalarda, Baydur’un görüşme talebini “uygun değil” diyerek geri çeviren bir kadın öğretmene ısrarcı mesajlar gönderdiği öne sürüldü. Bu yazışmaların, görevden alma kararının arka planına ilişkin tartışmaları artırdığı ifade ediliyor.

İŞTE O MESAJLAŞMALAR

Siz İl Milli Eğitim Müdürüsünüz değil mi?
Evet
Neler yapıyorsun
Okul, dershane bir şey yok başka
Değmesin kimsenin o güzelliğe gözü yarın seni görmek istiyorum
Uygun değil görüşmemiz
Harika neler saklamışsın kendine öyle yakışmak ne yakıyorsun bir daha görsemmm muhteşem

