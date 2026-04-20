İzmir’deki kooperatif yolsuzluğunda "kaynana" detayı! MASAK raporu şoke etti: 440 milyon TL'yi kayınvalidesine göndermiş

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON üzerinden yapılan usulsüzlüklere ilişkin yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. MASAK raporuna takılan bir detayda; CHP'li eski vekilin kardeşine ait şirketten, taşeron şirkete 440 milyon lira aktarıldığı, şirket sahibinin ise bu parayı kayınvalidesinin hesabına gönderdiği belirlendi. İşte detaylar...

KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
20.04.2026
saat ikonu 10:12
|
GÜNCELLEME:
20.04.2026
saat ikonu 10:16

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON üzerinden gerçekleştirildiği iddia edilen usulsüzlüklere yönelik başlatılan, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol’un da aralarında bulunduğu 12 şüphelinin tutuklandığı kentsel dönüşüm ve kooperatif yolsuzluğu soruşturmasına ilişkin MASAK raporunda bazı detaylar gözlerden kaçmadı.

HABERİN ÖZETİ

İzmir'de İZBETON üzerinden gerçekleştirildiği iddia edilen usulsüzlüklere yönelik soruşturmada MASAK raporu, kooperatiften çıkan 440 milyon liranın kayınvalideye aktarıldığını ortaya çıkardı.
MASAK raporunda, kooperatifin inşaat işleri için Erdal Şaroğlu'nun şirketine ödenen 440 milyon liranın, alt taşeron Loft Mimarlık'ın sahibinin kayınvalidesi Serap Özdemir'in hesabına aktarıldığı belirtildi.
Serap Özdemir'in herhangi bir sigortalı çalışma kaydı veya şirket ortaklığının bulunmadığı, buna rağmen milyonlarca liranın hesabına yönlendirildiği vurgulandı.
440 milyon liraya rağmen inşaatta somut bir ilerleme sağlanamadığı ifade edildi.
Loft Danışmanlık'ın, CHP İzmir eski İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'na ait Smartstart Danışmanlık'a 2023-2025 yılları arasında 640 bin 80 lira gönderdiği de raporda yer aldı.
MASAK RAPORUNDA "KAYNANA" DETAYI

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; MASAK raporunda yer alan “kaynana” detayı, kooperatiften çıkan 440 milyon liranın akıbetine ışık tuttu. CHP PM üyesi ve eski Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu’nun kardeşi Erdal Şaroğlu’na ait şirket ile alt taşeron Loft Proje Danışmanlık Mimarlık firması arasındaki yüksek tutarlı para transferleri dikkat çekti.

Kooperatifin inşaat işlerini yürütmesi amacıyla farklı tarihlerde Erdal Şaroğlu’nun sahibi olduğu City Construction şirketine ödenen 440 milyon 599 bin liranın, alt taşeron Loft Mimarlık İnşaat şirketine aktarıldığı belirlendi. Loft Mimarlık’ın sahibi Tuba Karaahmetli Özdemir’in de bu tutarı kayınvalidesi Serap Özdemir’in hesabına yönlendirdiği ortaya çıktı.

MİLYONLARCA TL'YE RAĞMEN İNŞAAT İLERLEMEDİ

Raporda, kayınvalide Serap Özdemir’in herhangi bir sigortalı çalışma kaydı ya da şirket ortaklığının bulunmadığına dikkat çekilirken, kooperatife ödenen 440 milyon liraya rağmen inşaatta somut bir ilerleme sağlanamadığı ifade edildi. Ayrıca, Erdal Şaroğlu’nun şirketinden gelen paraların aynı gün içinde tamamının ya da büyük kısmının Tuba Karaahmetli Özdemir’in kayınvalidesinin hesabına aktarılması dikkat çekici bulundu.

Öte yandan, İzmir Bayraklı merkezli Loft Danışmanlık şirketinin, CHP İzmir eski İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’na ait Smartstart Danışmanlık şirketine 2023-2025 yılları arasında 11 işlemle toplam 640 bin 80 lira gönderdiği de raporda yer aldı. CHP’li vekil Polat Şaroğlu’nun kardeşi Erdal Şaroğlu ise geçtiğimiz aylarda düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınmış, ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

