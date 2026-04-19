Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı ve müdürünün skandal sözleri yansıdı: "Şerefsiz, dört dörtlük"

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Ataşehir Belediyesi’ne yönelik yürüttüğü soruşturmada dosyaya giren bir tape kaydındaki skandal ifadeler kamuoyuna yansıdı. Belediye yöneticileri ile zabıta arasında geçtiği öne sürülen konuşmada esnafa yönelik sözler tepki çekti.

Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı ve müdürünün skandal sözleri yansıdı:
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.04.2026
saat ikonu 23:06
|
GÜNCELLEME:
19.04.2026
saat ikonu 23:16

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü yolsuzluk ve rüşvet operasyonundaki tapedeki esnafa yönelik sarf edilen sözler şaşkınlık uyandırdı.

Tape kaydında, tüm ruhsatları eksiksiz olan bir işletme için “şerefsiz böyle var ya dört dörtlük” denilmesi, “CHP’li belediye yöneticileri nasıl bir esnaf istiyor?” sorusunu gündeme getirirken; kurallara uyan esnafın dahi hedef alındığı yönünde yorumlara neden oldu.

Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı ve müdürünün skandal sözleri yansıdı: "Şerefsiz, dört dörtlük"

“BİR GRAM KAÇAĞI YOK” DİYE RAHATSIZ OLDULAR

19 Ocak 2026 tarihli tape kaydına göre, Belediye Başkan Yardımcısı, Zabıta Müdürü'nden İçerenköy’de faaliyet gösteren bir firmayla özel olarak “ilgilenilmesini” istiyor. Bunun üzerine inceleme yapan Zabıta Müdürü’nün, firmayla ilgili şu ifadeleri kullandığı kayda yansıyor: “bir gram kaçağı yok, ruhsatı da depoyu mepoyu hep almışlar.”

Bu sözlerin ardından gelen “şerefsiz böyle var ya dört dörtlük” ifadesi, tartışmanın merkezine oturdu. Çünkü konuşmanın tamamında, mevzuata tamamen uygun bir işletmenin varlığı karşısında memnuniyet yerine şaşkınlık ve rahatsızlık yansıtan bir dil kullanıldığı dikkat çekti.

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISINDAN ZABITA MÜDÜRÜNE “AÇIK YOKSA BULUN” BASKISI

Tape kaydında Zabıta Müdürü’nün, “Ayakkabısı fazla olsa boğazına binecem” ve “bir açığı yok, işgali yok, bir şeyi yok” sözleri de yer aldı. Bu ifadeler, denetim sürecinin olağan bir kontrolün ötesinde “mutlaka açık bulunması gereken” bir anlayışla yürütüldüğü iddialarını beraberinde getirdi.

Konuşmada yalnızca denetim değil, belediye kayıtlarının nasıl kullanıldığına ilişkin tartışmaları da beraberinde getiren ifadeler yer aldı. Tape kaydında Zabıta Müdürü’nün, “Telefonunu ruhsattan bulduk... bir görüşeceğiz bakalım” dediği duyuluyor. Tüm evrakları eksiksiz olan bir işletme için ayrıca “görüşme” planlanması, soruşturma dosyasındaki rüşvet ve baskı iddialarıyla birlikte değerlendiriliyor.

TARTIŞMA BÜYÜYOR: “DÖRT DÖRTLÜK ESNAF” NEDEN CHP'Lİ ATAŞEHİR BELEDİYESİ'NİN HEDEFİNDE?

Dosyadaki değerlendirmede de, konuşmanın bir işletmenin “açığının olup olmadığını araştırmaya” yönelik olduğu açıkça belirtiliyor. Ancak tape içeriğinde açık bulunamamasının ardından kullanılan dil, kamuoyunda şu soruyu gündeme taşıdı: Kurallara uyan, ruhsatını eksiksiz alan esnaf neden sorun olarak görülüyor?

Bu kayıt, Ataşehir’de belediye uygulamalarına ilişkin “esnafın açığını arayıp baskı kurma” iddialarını güçlendirdi. Tartışmaların odağında ise belediye yönetimi ve zabıta birimlerinin denetim anlayışı yer alıyor.

