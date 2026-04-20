 Nalan Güler Güven

Gülistan Doku soruşturmasında yeni karar! Gözaltına alınan eski başhekim Çağdaş Özdemir tutuklandı

Gülistan Doku hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınan dönemin Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir hakkında karar verildi. Adliyeye sevk edilen Özdemir, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gülistan Doku soruşturmasında yeni karar! Gözaltına alınan eski başhekim Çağdaş Özdemir tutuklandı
20.04.2026
saat ikonu 18:36
20.04.2026
Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında cinayet şüphesiyle 7 ilde operasyonlar düzenlenmiş ve gözaltına alınan 13 şüpheliden aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de bulunduğu 10 şüpheli tutuklanırken 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Soruşturmada, bir kişi daha tutuklandı.

Gülistan Doku soruşturmasında yeni karar! Gözaltına alınan eski başhekim Çağdaş Özdemir tutuklandı

Üniversite öğrencisi Gülistan Doku hakkındaki soruşturmada, olayın yaşandığı dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir tutuklandı.
Çağdaş Özdemir, Gülistan Doku'nun kaybolması süreciyle bağlantılı şüpheler üzerine gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Özdemir, nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Olayın yaşandığı dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi olduğu belirtilen Özdemir, hastanede sağlık kontrolünden geçirildi.
Gülistan Doku soruşturmasında yeni karar! Gözaltına alınan eski başhekim Çağdaş Özdemir tutuklandı

BAŞHEKİMLİĞİNİ YAPTIĞI HASTANEDE SAĞLIK KONTROLÜNE GÖTÜRÜLDÜ

Öte yandan dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi olan Kadın Doğum Uzmanı Dr. Çağdaş Özdemir, savcılığın talimatıyla Bursa Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı. O dönem bizzat yöneticiliğini yaptığı hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Özdemir, polis ekiplerinin adliye çevresinde aldığı geniş güvenlik önlemleri altında hakim karşısına çıkarıldı.

Gülistan Doku soruşturmasında yeni karar! Gözaltına alınan eski başhekim Çağdaş Özdemir tutuklandı

DÖNEMİN BAŞHEKİMİ HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI VERİLDİ

Bursa'dan Tunceli'ye getirilen ve Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'nda ifadesi alınan Özdemir, bugün adliyeye sevk edildi. Özdemir, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gülistan Doku soruşturmasında çarpıcı ifade! "Cesedi Vali Tuncay Sonel teşhis etti"
Gülistan Doku soruşturması! Mustafa Türkay Sonel’in ifadesi ortaya çıktı
