Gülistan Doku soruşturmasında yeni karar! Gözaltına alınan eski başhekim Çağdaş Özdemir tutuklandı

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında cinayet şüphesiyle 7 ilde operasyonlar düzenlenmiş ve gözaltına alınan 13 şüpheliden aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de bulunduğu 10 şüpheli tutuklanırken 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Soruşturmada, bir kişi daha tutuklandı.

BAŞHEKİMLİĞİNİ YAPTIĞI HASTANEDE SAĞLIK KONTROLÜNE GÖTÜRÜLDÜ

Öte yandan dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi olan Kadın Doğum Uzmanı Dr. Çağdaş Özdemir, savcılığın talimatıyla Bursa Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı. O dönem bizzat yöneticiliğini yaptığı hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Özdemir, polis ekiplerinin adliye çevresinde aldığı geniş güvenlik önlemleri altında hakim karşısına çıkarıldı.

DÖNEMİN BAŞHEKİMİ HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI VERİLDİ

Bursa'dan Tunceli'ye getirilen ve Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'nda ifadesi alınan Özdemir, bugün adliyeye sevk edildi. Özdemir, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.