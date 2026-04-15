Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme! Gizli tanıktan kan donduran ifadeler: Gömüldü daha sonra çıkartıldı

Tunceli'de Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun 5 Ocak 2020'de kaybolması sonrası açılan soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanıyor. Kayıpla ilgili dosya 6 yıl sonra yeniden açıldı. Geçen yıl JASAT'a başvuran gizli tanığın kan donduran ifadeleri ortaya çıktı.

GİRİŞ:
15.04.2026
saat ikonu 09:07
15.04.2026
saat ikonu 09:09

Gülistan Doku soruşturmasında erkek arkadaşı Zaynal Abakarov’un silinen mesajları raporda ortaya çıkması sonrası soruşturmada sıcak gelişme yaşandı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmadaki ilk önemli gelişmede, 2022'de daktiloyla yazılan ve ailenin avukatının ofisi önüne bırakılan isimsiz notta, Gülistan Doku'nun dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile ilişkisinin bulunduğu yer aldı.

DAĞLIK, ISSIZ BÖLGELERDE...

Bunun üzerine savcılık, Mustafa Türkay Sonel'in kullandığı aracın PTS kayıtlarını inceleyince, yanında arkadaşı Umut Altaş ile birlikte gece saatlerinde sosyal yaşam alanlarından uzak, dağlık ve ıssız bölgelerden geçtiğini belirledi.
Gülistan Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov'un da bazı yazışmaları sildiği, sosyal medya paylaşımlarında ise Gülistan'ın başına bir şey geldiğini bildiği izlenimi verdiği anlaşılırken, kamera kayıtlarının hiç alınmadığı ya da eksik alındığı ve dosyanın karmaşık hale getirilmeye çalışıldığı tespit edildi.

DİKKAT ÇEKEN SIM KART DETAYI

Bu sırada Gülistan Doku'nun telefonu kayıp olduğu için, annesinin 'birileri ulaşır' diye kendi adına kayıtlı sim kartı yeniden çıkarttığı, ancak kartın Vali Tuncay Sonel tarafından alındığı belirlendi. Sonel'in ise 'Savcılığa teslim edeceğim' dediği kartı teslim etmediği ve Gülistan Doku'nun hesaplarına girilerek müdahalede bulunulduğu anlaşıldı.

Vali Sonel'in ayrıca dönemin bazı kamu görevlilerini Doku ailesini markaja almak için sürekli çevresinde bulundurduğu belirlenirken, ayrıca Mustafa Türkay Sonel'in yakın arkadaşı Umut Altaş'ın olaydan aylar sonra Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku'yu aralıklarla aradığı HTS kayıtlarına yansıdı.

GİZLİ TANIK SORUŞTURMANIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRDİ

Soruşturma sürerken geçen yıl JASAT'a ulaşan gizli tanık "Şubat", Gülistan Doku'nun olay günü köprü civarından alınarak öldürüldüğünü, cesedinin yerinin de bulunmaması için birden fazla kez değiştirildiğini öne sürdü.

GÖMÜLDÜ DAHA SONRA ÇIKARILDI

Gizli tanığın tarif ettiği bir noktada yer altı arama cihazlarıyla yapılan incelemede de mezar görünümünde bir boşluk tespit edildi. Bu boşluğa bir kişinin gömülüp 1-2 yıl sonra çıkarıldığı, cesetle birlikte bir sırt çantası ve silahın da gömülüp sonra çıkarıldığı anlaşıldı. Bunun üzerine başka noktalarda yeraltı görüntüleme cihazlarıyla arama ve kazı işlemleri yapıldı.

700 SAATLİK MOBESE GÖRÜNTÜSÜ SANİYE SANİYE İZLENDİ

Son olarak 700 saatlik yeni MOBESE görüntülerini de inceleyen JASAT, HTS kayıtları, daraltılmış baz çalışmaları ve yeni teknik raporlar doğrultusunda olay gününü dakika dakika mercek altına aldı.

SORUŞTURMADA 13 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Delillerin toplanmasının ardından düzenlenen operasyonda Gülistan Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, annesi Cemile Yücer, eski polis olan üvey babası Engin Yücer, Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, kamera kayıtlarında da yer alan yakın arkadaşı Uğurcan Açıkgöz, Vali Tuncay Sonel'in koruması Şükrü Eroğlu, vali ve korumasıyla irtibatı olduğu belirlenen eski polis Gökhan Ertok, Ferhat Güven, o dönem Tunceli İl Özel İdaresi'nde çalışan Erdoğan Elaldı, Munzur Üniversitesi kamera sorumluları Savaş Gültürk ve Süleyman Önal ile Umut Altaş'ın babası Celal Altaş ve Nurşen Arıkan gözaltına alındı. Amerika'da olduğu belirlenen Umut Altaş hakkında ise kırmızı bülten çıkarmak için çalışmalara başlandı.

TÜM AİLE FERTLERİNİ ACİL YANINA ÇAĞIRDI

Vali Tuncey Sonel tarafından sürekli ailenin yanında bulunması için görevlendirilen Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü çalışanı Songül Acar da yine soruşturma kapsamındaki ifadesinde şunları söyledi: "Gülistan Doku'nun kullandığı hat annesinin adına kayıtlıymış. Gülistan kaybolunca annesi, yeni sim kart çıkarmış. Gülistan'ın ablası Aygül Doku bana, sim kartı telefona takıp Whatsapp bilgilerini beklediği sırada vali beyin kendisine haber göndererek, tüm aile fertlerini acil yanına çağırdığını ve 'Siz yedek sim katı neden çıkardınız, eski sim karttaki bilgiler silinebilir.

Ama ben buna ilişkin bir çalışma yapacağım. Sim kartı bana verin, incelenmesi için savcılığa vereceğim' dediğini anlattı. Aygül Doku da, Whatsapp bilgileri henüz yüklenmeden, kartı vali beye vermiş. Sonra ben vali beyin koruması Şükrü Eroğlu'na gelişme olup olmadığını sorduğumda, 'Vali Bey çok çalışıyor. Bir sürü ekip getirtti. Sim kartı da savcılığa verdi' dedi."

ADETA İĞNEYLE KUYU KAZILDI

Kayıp Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku şu açıklamaları yaptı:

"Sayın Adalet Bakanı göreve geldiği günden beri, kardeşimin soruşturmasıyla yakından ilgilendiğini, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'na da 'Soruşturma kime uzanırsa uzansın bu olayı çözün' talimatı verdiğini öğrendik. Sayın Bakan'a inandık ve güvendik. Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu'da adeta iğneyle kuyu kazdı. Soruşturmayı derinlemesine ele aldı. Bu gelişmeyle kardeşimin soruşturmasında adalete olan güvenimiz yeniden yeşerdi. Bu sayın bakan ve başsavcının sayesinde oldu. Kardeşimin failleri de adalet önünde hesap verecek."

