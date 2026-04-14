Gündem
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Gülistan Doku dosyasında erkek arkadaşıyla mesajları ortaya çıktı: 'Sana ne yaptılarsa kabul ederim'

Gülistan Doku soruşturmasında erkek arkadaşı Zaynal Abakarov’un silinen mesajları raporda ortaya çıktı. Doku'nun hesaplarına aynı gece yapılan girişlerin IP kayıtları belirlenen kişiyle örtüşürken şüpheler derinleşti.

GİRİŞ:
14.04.2026
saat ikonu 21:27
|
GÜNCELLEME:
14.04.2026
saat ikonu 21:27

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku davasında kritik bir aşamaya daha geçildi. Gülistan Doku'nun Instagram ve Whatsapp hesaplarına girilerek verilerin silindiği tespit edildi. Erkek arkadaşı Zaynal Abakarov'un mesajlarındaki ”Başına ne geldiyse de evlenir gideriz, sen anlatana kadar da sormam, sana ne yaptılarsa kabul ederim!" gibi cümleleri tespit edildi.

Tunceli'de kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku davasında, erkek arkadaşı Zaynal Abakarov'un mesajları ve Doku'nun sosyal medya hesaplarına yapılan müdahalelerle ilgili yeni dijital deliller ortaya çıktı.
Gülistan Doku'nun Instagram ve Whatsapp hesaplarına girilerek verilerin silindiği tespit edildi.
Erkek arkadaşı Zaynal Abakarov'un mesajlarında “Başına ne geldiyse de evlenir gideriz, sen anlatana kadar da sormam, sana ne yaptılarsa kabul ederim!” gibi ifadeler yer aldı.
Doku'ya ait sim kart üzerinden yapılan incelemelerde, kaybolduktan günler sonra hesabına giriş yapıldığı ve bazı verilerin silindiği belirlendi.
Bu girişin IP adresinin belirli bir şahsın internet kullanım kayıtlarıyla örtüşmesi, dosyadaki en güçlü teknik delillerden biri olarak değerlendiriliyor.
Zaynal Abakarov'un mesajlarında geçen “ONLAR” vurgusu ve belirli bir yetkili makamı kastettiğine dair ima ve vurgular dikkat çekti.
Uzmanlara göre bu mesajlar, Gülistan’ın yetkili makamlarla bağlantılı kişilerden korktuğunu ve olayın arka planına dair bilgi sahibi olabileceğini gösteriyor.
GÜLİSTAN DOKU DAVASINDA DİJİTAL VERİLER GETİRİLDİ

Gülistan Doku soruşturmasında JASAT tespitleri ve Ulusal Kriminal Büro raporlarıyla yeni deliller ortaya çıktı. Doku'nun sim kart ve telefonuna ait verilerin soruşturma makamlarına tespit edilmeyerek hesaplarına girilip işlem yapıldığı belirlendi.

Soruşturmadaki şüpheli hususlardan birisi de Gülistan Doku’ya ait sim kart üzerinden yapılan incelemeler... Doku’ya ait ele geçirilemeyen telefon ve sim kart, ailesi tarafından yeniden çıkartılmışken, valilik tarafından aileden alındığı, ancak soruşturma makamlarına teslim edilmediği ve Doku’nun hesaplarına girilerek müdahalede bulunulduğu öğrenildi.

JASAT tespitleri ve Ulusal Kriminal Büro raporları, bu hat üzerinden Gülistan’ın Instagram hesabına yeniden erişim sağlandı. Başsavcılık izniyle yapılan bu teknik müdahale, dosyada yıllardır ulaşılamayan dijital delillerin kapısını araladı.

GÜLİSTAN DOKU'NUN SOSYAL MEDYA HESAPLARINA GİRİLİP TEK TEK SİLİNDİ

Ulusal Kriminal Büro raporuna göre, Gülistan kaybolduktan günler sonra hesabına giriş yapıldığı net şekilde belirlendi. 17 Ocak gecesi yapılan bu girişte hesapta bulunan bazı verilerin silindiği, sabaha karşı çıkış yapıldığı tespit edildi.

Daha da çarpıcı olan ise, bu girişin IP adresinin belirli bir şahsın internet kullanım kayıtlarıyla birebir örtüşmesi oldu. Bu durum, dosyada “tesadüf” ihtimalini ortadan kaldıran en güçlü teknik delillerden biri olarak değerlendiriliyor.

SORUŞTURMADA İZLER SİLİNMEYE ÇALIŞILDI

Instagram müdahalesiyle sınırlı kalınmadı. Aynı gece sim kart takılarak WhatsApp’a giriş yapıldığı ve buradaki verilerin de silindiğinin değerlendirildiği bilirkişi raporuna yansıdı.

Bu gelişme, Gülistan’ın iletişim trafiğinin sistematik şekilde ortadan kaldırıldığı şüphesini güçlendirdi. Savcılık kaynaklarına göre, bu tür bir müdahale “iz kaybettirme” amacı taşıyor.

"BAŞINA NE GELDİYSE EVLENİR GİDERİZ"

Ulusal Kriminal Büro raporlarında, Gülistan’a gönderilen mesajlardaki ifadeler gündem oldu. İncelemelerde, şüpheli Zaynal Abakarov’un mesajlarında sürekli tekrar eden “ONLAR” vurgusu dikkat çekti.

Mesaj içeriklerinde geçen; “Seni ONLAR’ın elinden kurtarırım”, “Rus konsolosluğa git, seni korurlar”, “Devlete bildirmezler, korkma” gibi ifadelerle belirli bir yetkili makamı kastettiğine dair ima ve vurgular yaptığı görüldü.

Abakarov’un “Başına ne geldiyse de evlenir gideriz, sen anlatana kadar da sormam, sana ne yaptılarsa kabul ederim!" şeklindeki mesajı ise Gülistan’ın başına gelenlerle ilgili erkek arkadaşının bilgi sahibi olduğu, ancak bildiklerini adli makamlara ifade etmediği yönündeki kanaati pekiştirdi.

Uzmanlara göre bu mesajlar sıradan bir iletişim değil. “Devlete bildirmezler” ve “korurlar” gibi ifadeler, Gülistan’ın yetkili makamlarla bağlantılı kişilerden korkmakta olduğunu gösteriyor. Bilirkişi değerlendirmesinde de bu içeriklerin şüpheli şahsın olayın arka planına dair bilgi sahibi olabileceğine işaret ettiği açıkça vurgulandı.

KAYIP-İNTİHAR DENİLEN DOSYA ARTIK BAŞKA BİR NOKTADA

Gelinen aşamada Gülistan Doku dosyası, klasik bir kayıp vakası olmaktan çıkmış durumda. Sim kartın akıbeti, sosyal medya hesaplarına yapılan müdahaleler, silinen mesajlar ve ‘ONLAR’ detayı, soruşturmayı çok daha derin ve organize bir yapının araştırıldığı bir noktaya taşıdı.

