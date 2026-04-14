Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmada yıllardır dile getirilen iddialar, savcılık dosyasına giren yeni bilgilerle tamamen farklı bir boyut kazandı. 2022 yılında aile avukatının ofisine bırakılan isimsiz not, 2025’te ortaya çıkan “Şubat” kod adlı gizli tanığın çarpıcı ifadeleri ve sonrasında yapılan teknik incelemeler, dosyayı sıradan bir kayıp vakası olmaktan çıkararak cinayet, cesedin gizlenmesi ve delil karartma şüphesi eksenine taşıdı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Gülistan Doku soruşturmasında yeni detaylar! Gizli tanık dosyayı temelden sarstı: İşte kırılma noktası Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin soruşturma, isimsiz bir not ve gizli tanık ifadeleriyle cinayet, cesedin gizlenmesi ve delil karartma şüphesi eksenine taşındı. 2022'de avukat ofisine bırakılan isimsiz notta, Gülistan Doku'nun dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile ilişkisi olduğu bilgisi yer aldı. 2025'te “Şubat” kod adlı gizli tanığın ifadeleri, Doku'nun öldürüldüğünü ve cesedinin birden fazla kez yerinin değiştirildiğini öne sürdü. Mustafa Türkay Sonel’e ait aracın PTS kayıtlarında, gece saatlerinde ıssız bölgelerden geçtiği ve bu hareketliliğin dikkat çekici olduğu tespit edildi. Gülistan Doku'ya ait sim kart üzerinden yapılan incelemelerde, Doku'nun hesaplarına girilerek müdahalede bulunulduğuna dair bulgular tespit edildi. Gizli tanığın verdiği tarif üzerine yapılan yer altı taramalarında, mezar görünümünde şüpheli bir boşluk tespit edildi.

BİR NOT, BİR TANIK

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Gülistan Doku soruşturmasındaki en dikkat çekici kırılma, yıllar sonra art arda gelen iki gelişmeyle yaşandı. Bunlardan ilki, 2022 yılında ailenin avukatının ofisi önüne bırakılan ve daktilo ile yazıldığı değerlendirilen isimsiz not oldu. Notta, Gülistan Doku’nun dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile ilişkisinin bulunduğu bilgisi yer aldı. İkinci önemli gelişme ise 2025 yılında “Şubat” kod adıyla ifade veren gizli tanığın beyanlarıydı. Bu iki unsur, kayıp ihbarıyla başlayan soruşturmanın yönünü köklü biçimde değiştirdi.

ARAÇ HAREKETLERİ DOSYADA

İhbar notunun ardından dosyaya giren teknik veriler kapsamında, Mustafa Türkay Sonel’in kullandığı araca ait PTS kayıtları incelendi. Kayıtlarda aracın gece saatlerinde sosyal alanlardan uzak, dağlık ve ıssız bölgelerden geçtiği ve bu hareketliliğin dikkat çekici olduğu görüldü.

Ayrıca araçta Türkay Sonel’in yakın arkadaşı Umut Altaş’ın yolcu koltuğunda bulunduğu bazı kayıtlar yer alırken, bazı geçişlerde araçta yer almadığının görülmesi dikkatleri artırdı. Dosyada yer alan bu hareketliliğin sıradan bir gece trafiğiyle açıklanamayacağı değerlendirildi. Altaş’ın aile bireylerinin gözaltına alındığı, uzun süredir ABD’den dönmeyen Altaş hakkında ise yakalama ve kırmızı bülten sürecinin başlatıldığı öğrenildi.

SIM KART DETAYI

En dikkat çekici gelişmelerden biri de Gülistan Doku’ya ait sim kart üzerinden yapılan incelemeler oldu. Ele geçirilemeyen telefon ve sim kartın aile tarafından yeniden çıkarıldığı, ardından valilik tarafından talep edilerek alındığı; ancak soruşturma makamlarına teslim edilmediği ve Doku’nun hesaplarına girilerek müdahalede bulunulduğuna dair ayrıntılı bulguların tespit edildiği belirtildi.

Soruşturma kapsamında aile çevresindeki temaslar da yeniden incelendi. Dosyada, dönemin bazı kamu görevlilerinin aile çevresinde bulunmaları yönünde görevlendirildiğine ilişkin tanık ifadeleri yer aldı. İfadelerde, dönemin valisinin bazı kişileri aileye destek olmaları için yönlendirdiği öne sürüldü. Ayrıca Mustafa Türkay Sonel’in arkadaşı Umut Altaş’ın, olaydan aylar sonra Gülistan Doku’nun ablası Aygül Doku’yu aralıklarla aradığı HTS kayıtlarına yansıdı.

GİZLİ TANIK “ŞUBAT” DOSYAYI SARSTI

Soruşturmada en sarsıcı gelişme ise 2025 yılında yaşandı. Kimliğini gizli tutmak isteyen bir kişi JASAT’a başvurarak Gülistan Doku’nun öldürüldüğünü açıkça ifade etti ve olayla ilgili çarpıcı detaylar paylaştı.

Gizli tanık, olay günü Doku’nun köprü civarından alındığını ve sonrasında yaşananlara ilişkin ayrıntılı bilgiler verdi. Tanık, cesedin bulunma ihtimali nedeniyle birden fazla kez yerinin değiştirildiğini öne sürdü. Verilen tarif üzerine yapılan yer altı taramalarında, mezar görünümünde şüpheli bir boşluk tespit edildi.

CESEDİN YERİ Mİ DEĞİŞTİRİLDİ?

Savcılık kaynaklarına göre bu bulgular, cesedin yer değiştirdiği iddiasını güçlendirdi. Teknik veriler ile tanık anlatımlarının örtüşmesi, soruşturmada yeni bir aşamaya geçildiğinin işareti olarak değerlendirildi. Belirlenen diğer noktalarda da yer altı görüntüleme cihazlarıyla arama ve kazı çalışmaları yapıldı.

DOSYA ARTIK SADECE “KAYIP” DEĞİL

Gelinen noktada Gülistan Doku soruşturması, ilk yıllarda kamuoyuna yansıdığı şekliyle “kayıp genç kız” çerçevesini aşmış durumda. 2022’de bırakılan esrarengiz notla başlayan süreç, 2025’teki gizli tanık ifadeleri ve ardından elde edilen teknik bulgularla birleşince dosya çok daha ağır iddiaların odağına yerleşti. Başsavcılığın; kamu görevlilerinin olası rolü, nüfuz kullanımı, delil karartma ihtimali ve planlı öldürme şüphesi dahil olmak üzere soruşturmayı çok yönlü sürdürdüğü belirtiliyor. Yıllardır Türkiye’nin vicdanını yaralayan bu dosyada ilerleyen süreçte çok daha fazla detayın ortaya çıkabileceği ifade ediliyor.