5 Ocak 2020'de kaybolan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin soruşturmada 7 ilde 13 şahıs hakkında gözaltı kararı verildi. Dönemin Tunceli Valisinin oğlu Mustafa Türkay Sonel de gözaltı kararı verilen isimler arasında.

Dinle Özetle

Gülistan Doku davasında çok sayıda gözaltı kararı! İçlerinde eski Tunceli Valisi oğlu da var

HABERİN ÖZETİ Gülistan Doku davasında çok sayıda gözaltı kararı! İçlerinde eski Tunceli Valisi oğlu da var 2020'den beri devam eden Gülistan Doku soruşturması kapsamında 7 ilde 13 kişi hakkında gözaltı kararı alındı. Gülistan Doku soruşturması 2020'den beri devam etmektedir. Soruşturma kapsamında 7 ilde 13 şahıs hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Dönemin Tunceli Valisi'nin oğlu Mustafa Türkay Sonel de gözaltı kararı verilenler arasındadır.

GÜLİSTAN DOKU DAVASI

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü ikinci sınıfta öğrenimine devam eden Gülistan Doku 5 Ocak 2020'de yurttan ayrıldıktan sonra bir süre sonra haber alınamamıştı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler ve bazı tanık beyanlarına rağmen yıllardır süren arama çalışmaları sonuç vermemişti.