Gülistan Doku davasında çok sayıda gözaltı kararı! İçlerinde eski Tunceli Valisi oğlu da var

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
5 Ocak 2020'de kaybolan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin soruşturmada 7 ilde 13 şahıs hakkında gözaltı kararı verildi. Dönemin Tunceli Valisinin oğlu Mustafa Türkay Sonel de gözaltı kararı verilen isimler arasında.
Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü ikinci sınıfta öğrenimine devam eden Gülistan Doku 5 Ocak 2020'de yurttan ayrıldıktan sonra bir süre sonra haber alınamamıştı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler ve bazı tanık beyanlarına rağmen yıllardır süren arama çalışmaları sonuç vermemişti.