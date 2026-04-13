Gündem
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Ünlülere yönelik soruşturmada yeni gelişme: Cansel Ayanoğlu ve Elif Karaarslan dahil 8 kişi tutuklandı!

İstanbul merkezli uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında gözaltına alınan 19 şüpheli adliyeye sevk edildi. Aralarında ünlü fenomenlerin ve işletmecilerin bulunduğu şüphelilerden 8'i tutuklanırken, 11 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

GİRİŞ:
13.04.2026
saat ikonu 21:23
|
GÜNCELLEME:
13.04.2026
saat ikonu 21:27

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak", "fuhşa teşvik veya aracılık etmek" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 2 şüpheli daha polis ekiplerince gözaltına alındı.

Böylece soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 19'a yükseldi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ve sağlık kontrolünün ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden 11'i , 8'i istemiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.

8 KİŞİ TUTUKLANDI

Hakimlik, şüpheliler Mustafa Eyüp Çelik, Mehmet Can Çelik, Cansel Ayanoğlu, Büşranur Çakır, Deniz Metin Yüksel, Ali Yaşar Koz, Elif Karaarslan ve Leha Ahsen Alkan'ın tutuklanmasına karar verdi.

11 KİŞİYE ADLİ KONTROL

Şüpheliler Gizem Melissa Alagöz, Oğuz Sarıpınar, Özlem Parlu, Cem Mirap, Samet Demirok, Onur Yükçü, Aleyna Bozok, Özgür Gökçe, Fikret Aydoğdu, İrem Şişman ve Mustafa Aksakallı hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 24 şüphelinin yakalanmasına yönelik dün düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında Beşiktaş'ın Bebek, Kuruçeşme ve Etiler semtlerindeki restoran ve eğlence mekanı olarak faaliyet gösteren bazı yerlerde arama yapılmıştı.

