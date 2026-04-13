İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak", "fuhşa teşvik veya aracılık etmek" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 2 şüpheli daha polis ekiplerince gözaltına alındı.

Ünlülere yönelik soruşturmada yeni gelişme: Cansel Ayanoğlu ve Elif Karaarslan dahil 8 kişi tutuklandı!

HABERİN ÖZETİ Ünlülere yönelik soruşturmada yeni gelişme: Cansel Ayanoğlu ve Elif Karaarslan dahil 8 kişi tutuklandı! İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında uyuşturucu ve fuhuş suçlarına ilişkin gözaltına alınan şüpheli sayısı 19'a yükseldi ve bunlardan 8'i tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 şüpheli daha gözaltına alarak toplam şüpheli sayısını 19'a çıkardı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden 11'i tutuklama, 8'i adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi. Hakimlik, Mustafa Eyüp Çelik, Mehmet Can Çelik, Cansel Ayanoğlu, Büşranur Çakır, Deniz Metin Yüksel, Ali Yaşar Koz, Elif Karaarslan ve Leha Ahsen Alkan'ın tutuklanmasına karar verdi. 11 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Soruşturma kapsamında Beşiktaş'ın Bebek, Kuruçeşme ve Etiler semtlerindeki bazı mekanlarda arama yapılmıştı.

Böylece soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 19'a yükseldi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ve sağlık kontrolünün ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden 11'i tutuklama, 8'i adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.

8 KİŞİ TUTUKLANDI

Hakimlik, şüpheliler Mustafa Eyüp Çelik, Mehmet Can Çelik, Cansel Ayanoğlu, Büşranur Çakır, Deniz Metin Yüksel, Ali Yaşar Koz, Elif Karaarslan ve Leha Ahsen Alkan'ın tutuklanmasına karar verdi.

11 KİŞİYE ADLİ KONTROL

Şüpheliler Gizem Melissa Alagöz, Oğuz Sarıpınar, Özlem Parlu, Cem Mirap, Samet Demirok, Onur Yükçü, Aleyna Bozok, Özgür Gökçe, Fikret Aydoğdu, İrem Şişman ve Mustafa Aksakallı hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 24 şüphelinin yakalanmasına yönelik dün düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında Beşiktaş'ın Bebek, Kuruçeşme ve Etiler semtlerindeki restoran ve eğlence mekanı olarak faaliyet gösteren bazı yerlerde arama yapılmıştı.