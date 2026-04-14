Bakan Gürlek'ten flaş Gülistan Doku açıklaması

Tunceli'de 2020 yılında kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay'ın da aralarında olduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada; yeni bulgular çerçevesinde cinayet şüphesi değerlendiriliyor. Ayrıca organize örtbas, delil karartma, dijital izlerin silinmesi ve kamu nüfuzunun kullanılması gibi iddialar da mercek altında...

BAKAN GÜRLEK'TEN YENİ AÇIKLAMA

Öte yandan Türkiye'nin konuştuğu Gülistan Doku soruşturmasıyla ilgili Adelet Bakanı Akın Gürlek, yeni bir açıklama yaptı. Bakan Gürlek, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca önemli bir adım atıldığını ve çok yönlü yürütülen çalışmalar neticesinde gözaltı işlemlerinin gerçekleştirildiğini belirtti.

"HUKUKUN TÜM İMKANLARINI SEFERBER ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Bakan Gürlek'in açıklaması şu şekilde;

"Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığımızca önemli bir adım atılmış; çok yönlü yürütülen çalışmalar neticesinde gözaltı işlemleri gerçekleştirilmiştir. Kamu vicdanında derin iz bırakan bu soruşturma, tüm yönleriyle yeniden ele alınmakta; hiçbir şüphe ve iddia göz ardı edilmeden, ucu nereye giderse gitsin kararlılıkla araştırılmaktadır. Bu zorlu ve kapsamlı süreci büyük bir sabırla takip eden Doku ailesinin acısını paylaşıyor; adaletin tecellisi için özveriyle görev yapan Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve hassasiyetle çalışan kolluk güçlerimize teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Türkiye Yüzyılı, adaletin yüzyılı olacaktır' vizyonu doğrultusunda; faili meçhul hiçbir olay kalmayana kadar, hukukun tüm imkanlarını seferber etmeye devam edeceğiz."

