Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem

Editor
 | Baran Aksoy

Bakan Gürlek'ten flaş Gülistan Doku açıklaması

Son dakika haberi: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir açıklama yaptı. Bakan Gürlek, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca önemli bir adım atıldığını ve çok yönlü yürütülen çalışmalar neticesinde gözaltı işlemlerinin gerçekleştirildiğini bildirdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Bakan Gürlek'ten flaş Gülistan Doku açıklaması
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.04.2026
saat ikonu 13:20
|
GÜNCELLEME:
14.04.2026
saat ikonu 13:40

Tunceli'de 2020 yılında kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay'ın da aralarında olduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada; yeni bulgular çerçevesinde cinayet şüphesi değerlendiriliyor. Ayrıca organize örtbas, delil karartma, dijital izlerin silinmesi ve kamu nüfuzunun kullanılması gibi iddialar da mercek altında...

Bakan Gürlek'ten flaş Gülistan Doku açıklaması

BAKAN GÜRLEK'TEN YENİ AÇIKLAMA

Öte yandan Türkiye'nin konuştuğu Gülistan Doku soruşturmasıyla ilgili Adelet Bakanı Akın Gürlek, yeni bir açıklama yaptı. Bakan Gürlek, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca önemli bir adım atıldığını ve çok yönlü yürütülen çalışmalar neticesinde gözaltı işlemlerinin gerçekleştirildiğini belirtti.

Bakan Gürlek'ten flaş Gülistan Doku açıklaması

"HUKUKUN TÜM İMKANLARINI SEFERBER ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Bakan Gürlek'in açıklaması şu şekilde;

"Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığımızca önemli bir adım atılmış; çok yönlü yürütülen çalışmalar neticesinde gözaltı işlemleri gerçekleştirilmiştir. Kamu vicdanında derin iz bırakan bu soruşturma, tüm yönleriyle yeniden ele alınmakta; hiçbir şüphe ve iddia göz ardı edilmeden, ucu nereye giderse gitsin kararlılıkla araştırılmaktadır. Bu zorlu ve kapsamlı süreci büyük bir sabırla takip eden Doku ailesinin acısını paylaşıyor; adaletin tecellisi için özveriyle görev yapan Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve hassasiyetle çalışan kolluk güçlerimize teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Türkiye Yüzyılı, adaletin yüzyılı olacaktır' vizyonu doğrultusunda; faili meçhul hiçbir olay kalmayana kadar, hukukun tüm imkanlarını seferber etmeye devam edeceğiz."

https://x.com/abakingurlek/status/2043993274805846524

ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.