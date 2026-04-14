Gülistan Doku'nun ailesi adliye önünde konuştu: '6 yıldır biz biliyoruz'

Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolması soruşturmasında 7 ilde yürütülen yeni operasyon umutlandırdı. Aile davadaki düğümün çözülmesini beklerken adliye önünde adalet bekleyişini sürdürüyor. Atılan adımı "tarihi bir adım" olarak değerlendiren aile adliye önünde açıklama yaptı.

GİRİŞ:
14.04.2026
saat ikonu 19:43
|
GÜNCELLEME:
14.04.2026
saat ikonu 19:59

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında cinayet şüphesiyle 7 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonların ardından 13 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltı kararı verilen 13 kişinin arasında dönemin Tunceli Valisi ve halen İçişleri Bakanlığı müfettişliği yapan Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile Doku'nun sevgilisi Zeinal Abakarov'un da bulunduğu öğrenildi.

Gülistan Doku'nun ailesi adliye önünde konuştu: '6 yıldır biz biliyoruz'

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri kayıp olan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında cinayet şüphesiyle 7 ilde operasyon düzenlendi ve 13 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlar arasında dönemin Tunceli Valisi'nin oğlu Mustafa Türkay Sonel ve Doku'nun sevgilisi Zeinal Abakarov da bulunuyor.
Gülistan Doku'nun ailesi Tunceli Adliyesi'nde adalet bekliyor.
Abla Aygül Doku, 7 yıldır kızlarının kayıp olduğunu ve adalete olan umutlarını dile getirdi.
Anne Bedriye Doku, 6 yıldır yaşadıkları acıyı ve kızının bulunmasını istediğini belirtti.
Soruşturma kapsamında başsavcı Ebru Cansu'nun attığı adımın tarihi olduğu ve sürecin sonuna kadar gidilmesinin talep edildiği ifade edildi.
Gülistan Doku'nun ailesi adliye önünde konuştu: '6 yıldır biz biliyoruz'


GÜLİSTAN DOKU'NUN AİLESİ ADALET BEKLİYOR

Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında anne Bedriye, baba Halit, abla Aygül Doku ve avukatları Ali Çimen Tunceli Adliyesi'nde bekleyişini sürdürüyor.

Gülistan Doku'nun ailesi adliye önünde konuştu: '6 yıldır biz biliyoruz'


"7 YILIMIZI BİZDEN ALDILAR"

Abla Aygül Doku, "7 yıldır kızımızı bizden aldılar. Tüm Türkiye'nin adaletini canlandıran, umudumuzu yeşerten Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanımız ve başsavcımıza teşekkür ediyorum. Bunun daha 2. ve 3. dalgası var. Gece gündüzünü katıp bizi adalete inandıran başsavcımız Ebru Cansu'nun vicdanına bırakıyoruz. Bu bir vahşet ve caniliktir. Başsavcımız tarihi bir adım attı, tarih yazıyor ama bu tarihi yazışının sonucu nasıl olacak sadece onu istiyoruz. Sonuna kadar gidilmesi istiyoruz. Bütün bunların hesabının sorulmasını istiyoruz. Bunun üstünün örtülmesini istemiyoruz" diye konuşu.

Gülistan Doku'nun ailesi adliye önünde konuştu: '6 yıldır biz biliyoruz'

"6 YILDIR BİZ BİLİYORUZ, NE GÜNDÜZÜMÜZ GÜNDÜZ, NE GECEMİZ GECE"

Kızının cenazesini almadan Tunceli'den gitmeyeceğini ifade eden anne Doku, "6 yıldır biz biliyoruz. Ne gündüzümüz gündüz, ne gecemiz gece. Bayram geldi Gülistan yok. Telefon çalıyor ben diyorum Gülistan'dır, koşuyorum Gülistan değil. Siz o kızdan ne istediniz" şeklinde konuştu.

Gülistan Doku'nun ailesi adliye önünde konuştu: '6 yıldır biz biliyoruz'
