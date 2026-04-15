Gülistan Doku’nun erkek arkadaşıyla son mesajları ortaya çıktı! "Zaman yok artık bizim için"

Tunceli'de 5 Ocak 2020'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku davasında kritik gelişmeler yaşandı. Gülistan Doku'nun Instagram ve Whatsapp hesaplarına girilerek verilerin silindiği tespit edilirken, genç kadının erkek arkadaşı Zaynal Abakarov ile olan son mesajları ortaya çıktı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Gülistan Doku’nun kaybolmadan önce yabancı uyruklu sevgilisi Zaynal Abarakov ile yaptığı son WhatsApp yazışmaları dosyaya girdi. Gülistan, sevgilisine “Korktuğunu” söylerken, Abarakov önce yurda gitmesini ya da “Küba Kafe’nin yanına geçmesini” söyledi

İŞTE GÜLİSTAN DOKU’NUN ERKEK ARKADAŞI İLE YAPTIĞI SON KONUŞMA

Gülistan Doku: Korkuyorum sadece

Zeynal Abarakov: Yurda geç. Yoksa kubanın yanına

Gülistan: Benden nefret ediyorsun

Zeynal Abarakov: Ben çok seviyorum seni

Gülistan: Konuşmuyorsun dimi

Zeynal Abarakov: Yurda geç. Yoksa Kubanın yanına. Bunu yapmadın zmn kadar. Ben de konuşma

Gülistan: Zaman yok artık bizim için. Bitti zaman

Zeynal Abarakov: Herkes arıyor. Seni soruyor

GÜLİSTAN DOKU DAVASINDA DİJİTAL VERİLER GETİRİLDİ

Gülistan Doku soruşturmasında JASAT tespitleri ve Ulusal Kriminal Büro raporlarıyla yeni deliller ortaya çıktı. Doku'nun sim kart ve telefonuna ait verilerin soruşturma makamlarına tespit edilmeyerek hesaplarına girilip işlem yapıldığı belirlendi.

Soruşturmadaki şüpheli hususlardan birisi de Gülistan Doku’ya ait sim kart üzerinden yapılan incelemeler... Doku’ya ait ele geçirilemeyen telefon ve sim kart, ailesi tarafından yeniden çıkartılmışken, valilik tarafından aileden alındığı, ancak soruşturma makamlarına teslim edilmediği ve Doku’nun hesaplarına girilerek müdahalede bulunulduğu öğrenildi.

JASAT tespitleri ve Ulusal Kriminal Büro raporları, bu hat üzerinden Gülistan’ın Instagram hesabına yeniden erişim sağlandı. Başsavcılık izniyle yapılan bu teknik müdahale, dosyada yıllardır ulaşılamayan dijital delillerin kapısını araladı.

GÜLİSTAN DOKU'NUN SOSYAL MEDYA HESAPLARINA GİRİLİP TEK TEK SİLİNDİ

Ulusal Kriminal Büro raporuna göre, Gülistan kaybolduktan günler sonra hesabına giriş yapıldığı net şekilde belirlendi. 17 Ocak gecesi yapılan bu girişte hesapta bulunan bazı verilerin silindiği, sabaha karşı çıkış yapıldığı tespit edildi.

Daha da çarpıcı olan ise, bu girişin IP adresinin belirli bir şahsın internet kullanım kayıtlarıyla birebir örtüşmesi oldu. Bu durum, dosyada “tesadüf” ihtimalini ortadan kaldıran en güçlü teknik delillerden biri olarak değerlendiriliyor.

SORUŞTURMADA İZLER SİLİNMEYE ÇALIŞILDI

Instagram müdahalesiyle sınırlı kalınmadı. Aynı gece sim kart takılarak WhatsApp’a giriş yapıldığı ve buradaki verilerin de silindiğinin değerlendirildiği bilirkişi raporuna yansıdı.

Bu gelişme, Gülistan’ın iletişim trafiğinin sistematik şekilde ortadan kaldırıldığı şüphesini güçlendirdi. Savcılık kaynaklarına göre, bu tür bir müdahale “iz kaybettirme” amacı taşıyor.