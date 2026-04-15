Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Gülistan Doku’nun erkek arkadaşıyla son mesajları ortaya çıktı! "Zaman yok artık bizim için"

Tunceli’de 2020 yılında kaybolan Gülistan Doku olayında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 6 yıl sonra yeniden açılan dosyada genç kadının erkek arkadaşı Zaynal Abakarov ile olan son mesajları ortaya çıktı. Mesajlarda Gülistan Doku'nun "Zaman yok artık bizim için" ifadeleri dikkat çekti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Gülistan Doku’nun erkek arkadaşıyla son mesajları ortaya çıktı!
GİRİŞ:
15.04.2026
saat ikonu 09:40
|
GÜNCELLEME:
15.04.2026
saat ikonu 09:53

Tunceli'de 5 Ocak 2020'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku davasında kritik gelişmeler yaşandı. Gülistan Doku'nun Instagram ve Whatsapp hesaplarına girilerek verilerin silindiği tespit edilirken, genç kadının erkek arkadaşı Zaynal Abakarov ile olan son mesajları ortaya çıktı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Gülistan Doku’nun kaybolmadan önce yabancı uyruklu sevgilisi Zaynal Abarakov ile yaptığı son WhatsApp yazışmaları dosyaya girdi. Gülistan, sevgilisine “Korktuğunu” söylerken, Abarakov önce yurda gitmesini ya da “Küba Kafe’nin yanına geçmesini” söyledi

İŞTE GÜLİSTAN DOKU’NUN ERKEK ARKADAŞI İLE YAPTIĞI SON KONUŞMA

Gülistan Doku: Korkuyorum sadece

Zeynal Abarakov: Yurda geç. Yoksa kubanın yanına

Gülistan: Benden nefret ediyorsun

Zeynal Abarakov: Ben çok seviyorum seni

Gülistan: Konuşmuyorsun dimi

Zeynal Abarakov: Yurda geç. Yoksa Kubanın yanına. Bunu yapmadın zmn kadar. Ben de konuşma

Gülistan: Zaman yok artık bizim için. Bitti zaman

Zeynal Abarakov: Herkes arıyor. Seni soruyor

GÜLİSTAN DOKU DAVASINDA DİJİTAL VERİLER GETİRİLDİ

Gülistan Doku soruşturmasında JASAT tespitleri ve Ulusal Kriminal Büro raporlarıyla yeni deliller ortaya çıktı. Doku'nun sim kart ve telefonuna ait verilerin soruşturma makamlarına tespit edilmeyerek hesaplarına girilip işlem yapıldığı belirlendi.

Soruşturmadaki şüpheli hususlardan birisi de Gülistan Doku’ya ait sim kart üzerinden yapılan incelemeler... Doku’ya ait ele geçirilemeyen telefon ve sim kart, ailesi tarafından yeniden çıkartılmışken, valilik tarafından aileden alındığı, ancak soruşturma makamlarına teslim edilmediği ve Doku’nun hesaplarına girilerek müdahalede bulunulduğu öğrenildi.

JASAT tespitleri ve Ulusal Kriminal Büro raporları, bu hat üzerinden Gülistan’ın Instagram hesabına yeniden erişim sağlandı. Başsavcılık izniyle yapılan bu teknik müdahale, dosyada yıllardır ulaşılamayan dijital delillerin kapısını araladı.

GÜLİSTAN DOKU'NUN SOSYAL MEDYA HESAPLARINA GİRİLİP TEK TEK SİLİNDİ

Ulusal Kriminal Büro raporuna göre, Gülistan kaybolduktan günler sonra hesabına giriş yapıldığı net şekilde belirlendi. 17 Ocak gecesi yapılan bu girişte hesapta bulunan bazı verilerin silindiği, sabaha karşı çıkış yapıldığı tespit edildi.

Daha da çarpıcı olan ise, bu girişin IP adresinin belirli bir şahsın internet kullanım kayıtlarıyla birebir örtüşmesi oldu. Bu durum, dosyada “tesadüf” ihtimalini ortadan kaldıran en güçlü teknik delillerden biri olarak değerlendiriliyor.

SORUŞTURMADA İZLER SİLİNMEYE ÇALIŞILDI

Instagram müdahalesiyle sınırlı kalınmadı. Aynı gece sim kart takılarak WhatsApp’a giriş yapıldığı ve buradaki verilerin de silindiğinin değerlendirildiği bilirkişi raporuna yansıdı.

Bu gelişme, Gülistan’ın iletişim trafiğinin sistematik şekilde ortadan kaldırıldığı şüphesini güçlendirdi. Savcılık kaynaklarına göre, bu tür bir müdahale “iz kaybettirme” amacı taşıyor.

ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.