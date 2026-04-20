Gündem
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Güliston Doku soruşturmasında Umut Altaş için kırmızı bülten kararı

Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmada firari şüpheli Umut Altaş hakkında kırmızı bülten kararı verildi.

Güliston Doku soruşturmasında Umut Altaş için kırmızı bülten kararı
soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş'ın geçici tutuklanması ve uluslararası seviyede aranması için resmi süreç başlatıldı.

Güliston Doku soruşturmasında Umut Altaş için kırmızı bülten kararı

HABERİN ÖZETİ

Güliston Doku soruşturmasında Umut Altaş için kırmızı bülten kararı

Adalet Bakanlığı, Gülistan Doku soruşturmasındaki firari şüpheli Umut Altaş için geçici tutuklama ve Kırmızı Bülten ile uluslararası düzeyde aranması sürecini başlattı.
Altaş'ın iade dosyası, hem ABD makamlarına iletilmek hem de INTERPOL Genel Sekreterliği tarafından Kırmızı Bülten yayımlanmasını sağlamak üzere ilgili Bakanlıklara bildirildi.
Adalet Bakanlığı, Altaş'ın iade dosyasını hem ABD makamlarına iletilmek hem de INTERPOL Genel Sekreterliği tarafından Kırmızı Bülten yayımlanmasını sağlamak üzere ilgili Bakanlıklara bildirdi.

GÜLİSTAN DOKU SORUŞTURMASI

Tunceli'de okuyan üniversite öğrencisi kızları Gülistan Doku'dan (21) 5 Ocak 2020'den itibaren haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek 6 Ocak 2020'de emniyete kayıp başvurusunda bulunmuş, başlatılan arama çalışmalarından sonuç elde edilememişti.

Ulaşılan yeni bilgiler doğrultusunda Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca "kasten öldürme", "cinsel saldırı", "suç delillerinin gizlenmesi-yok edilmesi", "bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girmek suretiyle verileri yok etme-bozma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "suçu bildirmeme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Şüphelilerden Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Doku'nun SIM kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok, eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Ferhat Hanedan Güven, Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, annesi Cemile Yücer ve eski polis olan üvey babası Engin Yücer ile Tuncay Sonel'in o dönem koruma polisliğini yapan Şükrü Eroğlu tutuklanmış, Uğurcan A. ile Munzur Üniversitesinin güvenlik kameralarından sorumlu Savaş G. ve Süleyman Ö. haklarında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Tuncay Sonel'in Erzurum Emniyet Müdürlüğünde ifade işlemleri sürüyor.

