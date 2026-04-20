Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Gülistan Doku'nun arkadaşı Rojvelat Kızmaz'a ne oldu? Günler sonra cesedi bulundu

Gülistan Doku dosyasının 6 yıl sonra yeniden açılmasının ardından "yakın arkadaşı Rojvelat Kızmaz'a ne oldu?" sorusu akıllara geldi. Bir anda ortadan kaybolan Kızmaz'ın cansız bedeni günler sonra barajda bulunmuştu. Peki Rojvelat Kızmaz'ın ölümünün Gülistan Doku dosyası ile ilgisi var mı?

GİRİŞ:
20.04.2026
saat ikonu 15:42
|
GÜNCELLEME:
20.04.2026
saat ikonu 15:45

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku dosyasında yeni gelişmeler yaşandı. 6 yılın ardından birçok isim gözaltına alındı, kritik isimler tutuklandı. Dosyada her geçen gün önemli gelişmeler yaşanırken, Gülistan'ın yakın arkadaşı Rojvelat Kızmaz'ın ölümü de gündeme geldi.

GÜLİSTAN DOKU'NUN YAKIN ARKADAŞI ROJVELAT KIZMAZ'A NE OLDU?

Rojvelat Kızmaz da Batman'da 9 Şubat 2024'te evinden çıktıktan sonra sırra kadem basmış, genç kızın cesedi günler sonra barajda bulunmuştu. Doku'nun kaybolmasının ardından yakın arkadaşının da hayatını kaybetmesi akıllarda soru işareti bırakırken, gözleri tekrar Kızmaz'ın ölümüne çevirdi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Batman’da 9 Şubat 2024'te evinde çıkıp, haber alınamayan Rojvelat Kızmaz'ın baraj gölünde cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili valilik açıklamasında şu ifadelere yer verilmişti:

“09 Şubat 2024 günü saat 17.45 sularında Batman Şehit Hasan Gül Polis Merkezi'ne Rojvelat Kızmaz isimli vatandaşımızın ailesi tarafından yapılan ihbarda kızlarının 09 Şubat 2024 günü saat 10.20 sıralarında evden ayrıldığı ve bu saate kadar eve gelmediğini, tüm aramalarına rağmen bulunamadığı yönünde kayıp ihbarında bulunulmuştur. Kayıp ihbarının alınmasından sonra güvenlik birimlerimiz tarafından KGYS, iş yeri kamera taraması, teknik cihazların kullanılması ve kolluk birimlerimize bildirilen beyan ve ifadeler doğrultusunda ivedi bir şekilde aramalara başlanılmıştır. 11 Şubat 2024 günü saat 15.30’da kayıp şahsın abisi tarafından kız kardeşinin Hasankeyf ilçemizde görüldüğü şeklinde bildirimde bulunması üzerine Hasankeyf İlçe Emniyet Amirliği tarafından yapılan araştırma sonucu kayıp vatandaşımızın 09 Şubat 2024 günü saat 11.06 sıralarında liman bölgesine gittiği anlaşılmıştır. Yapılan bu tespit üzerine bölgede AFAD, Jandarma, Emniyet, JASAT, Batman Belediyesi Dalgıç ekipleri dron ve diğer teknolojik araçların tümü kullanılarak bölgede su altı ve kıyı aramaları başlatılmıştır. Valiliğimiz koordinasyonunda gerçekleştirilen arama kurtarma faaliyetlerinde 15 AFAD dalgıcı, 7 jandarma arama kurtarma dalgıcı, 5 Batman Belediyesi dalgıcı, 2 TPAO personeli, 30 emniyet personeli, 35 jandarma komutanlığı personeli, 5 UMKE personeli ve 15 sağlık personeli olmak üzere toplam 110 personelle arama kurtarma faaliyeti sürdürülmüş olup, 12 Şubat pazartesi günü saat 11.35’te kayıp vatandaşımız Rojvelat Kızmaz’ın cansız bedenine ulaşılmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmekte olup, hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı dileriz.”

