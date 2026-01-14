Gümrük işlemlerinde "90 dakika" dönemi başladı: Ticaret Bakanlığı resmen duyurdu

Ticaret Bakanlığı, gümrük işlem süreçlerinin tamamının dijital ortamda yürütülmesi hedefi doğrultusunda önemli bir yeniliği daha hayata geçirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ihracat ve antrepo beyannamelerine ilişkin verilerin güvenliği, devreye alınan yeni bir uygulama ile bir üst seviyeye taşınıyor.

90 DAKİKALIK GÜVENLİ ERİŞİM İMKANI SUNULDU

Hayata geçirilen düzenlemeyle birlikte beyan sahipleri için GET-APP uygulaması üzerinden özel bir PIN kodu oluşturulacak. Söz konusu kod, yine beyan sahibi tarafından belirlenen kişilere e-posta yoluyla iletilecek.

Paylaşılan şifrenin en dikkat çekici özelliği ise süre kısıtlamasına sahip olması. Yetkilendirilen kişi ve firmalar, kendilerine iletilen PIN kodunu kullanarak ilgili beyanname bilgilerini yalnızca 90 dakika süreyle görüntüleyebilecek.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Uygulama ile birlikte, dış ticarette farklı aktörler arasında muhtelif yollarla halihazırda paylaşılmakta olan beyanname bilgileri optimize edilmiş veri alanları ile sistemsel bir yapıya kavuşmakta; bu sayede yetkilendirilen kişilerce ilgili veri alanlarına kontrollü erişim sağlanarak, bilgi güvenliği üst düzeye çıkarılmakta ve gümrük işlemlerinde dijitalleşme, şeffaflık ve etkinlik artırılmaktadır."