Gümüşhane sallandı! Korkutan deprem sonrası Naci Görür’den kritik uyarı! 'Yeri önemli'

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sabah saatlerinde Gümüşhane'de 4,2 büyüklüğündeki bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Çevre illerden de hissedilen depreme ilişkin Prof. Dr. Naci Görür'den bir açıklama geldi. Görür "Yeri önemli" uyarısında bulundu.

Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor. AFAD'dan alınan verilere göre bugün saat 06.09'da bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi olan depremin büyüklüğü 4.2 olarak açıklandı. Yerin 5,09 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre illerden de hissedildi. Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, sosyal medya hesabından korkutan depremle ilgili "Deprem nedeniyle şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmemiştir. Geçmiş olsun Kelkit, geçmiş olsun Gümüşhane." paylaşımını yaptı.

https://x.com/DepremDairesi/status/1909808240302440501

NACİ GÖRÜR'DEN UYARI

Vatandaşlar arasında paniğe neden olan depremle ilgili Prof. Dr. Naci Görür'den de bir açıklama geldi. Görür korkutan depremle ilgili "Yeri önemli" uyarısı yaptı.

İşte Naci Görür sosyal medya hesabından yaptığı o paylaşım;

"Arkadaslar, KAF’in Erzincan segmentine bağlı, kısa bir fayın üzerinde, Eskiyol’da, 4,1 siğ bir deprem oldu. Yeri önemli. Geçmis olsun."

https://x.com/nacigorur/status/1909856466518810763