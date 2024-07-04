Gümüşhane'de şiddetli fırtına! Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi 

04 Temmuz 2024 18:12 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 18:15

Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde bugün öğleden sonra etkili olan ani rüzgar ve fırtına nedeniyle birçok çatının uçtuğu, inşaatların zarar gördüğü ve elektrik hatlarının koptuğu bildirildi. Fırtınanın hızının saatte 100 kilometreyi geçtiği tahmin ediliyor.

İhlas Haber Ajansı'nın aktardığı bilgiye göre, Şiran ilçe merkezinde şiddetli rüzgarın etkisiyle birçok bina ve yapımı devam eden inşaatlar hasar gördü. Ağaç dallarının kırıldığı ve bazı araçların camlarının patladığı olayda, uçan çatıların araçların üzerine düşmesi sonucu ciddi maddi zarar meydana geldi. Fırtına yalnızca 10 dakika sürmesine rağmen ilçe merkezi adeta savaş alanına döndü; neyse ki can kaybı yaşanmadı.

CAN KAYBI VE YARALI YOK"

Şiran Belediye Başkanı Abdulbaki Kara, fırtınanın saat 15.15 civarında başladığını ve yaklaşık 5-10 dakika sürdüğünü belirterek, "Şu anda ekiplerimiz sahada hasar tespit çalışması yapıyor. Allah’a şükür can kaybı ve yaralı yok. Birçok çatı uçtu. Ekiplerimiz vatandaşlarımıza yardımcı olmak için çalışıyor" dedi.

"ÇATI PARÇALARI UÇUŞUYORDU"

Fırtınaya evden çıkarken yakalanan Murat Tuğ, "Evden çıktığımda aşırı rüzgar vardı. Tekke Mahallesi'nde rüzgara yakalandım. Önce sokak lambalarından sesler gelmeye başladı, ardından birkaç çatı parçası, poşet ve karton kutular etrafımda uçuştu. Sonrasında rüzgar daha da şiddetlendi" diyerek korku dolu anları anlattı.

BÖLGEDE ELEKTİRİKLER KESİLDİ

Birkaç küçük çatı parçasının uçmaya başladığını ve çatı seslerini duyup rüzgardan yürüyemeyecek duruma gelince okul binasının kenarına sığındığını aktaran Tuğ, “Yaklaşık 5 dakika sürdü. Rüzgarın ardından çatılar uçtu, ağaç dalları kırıldı ve bazı çatılarda hasar oluştu. Elektrik hatları koptu. 3-4 saat elektrik gelmeyeceklerini beyan ettiler. Genel kontroller yapılıyor hatlarda" diye konuştu.