Transferde Trabzonspor fırtınası! Cihan Çanak da imzayı attı
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: Fotomaç
25 Haziran 2024 11:44 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 11:50
Geçtiğimiz gün 5 transfer birden açıklayan Trabzonspor'da hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. Bordo-mavili yönetim, 19 yaşındaki kanat oyuncusu Cihan Çanak ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Trabzonspor; Nwakaeme, Lundstram, Barisic, Ozan Tufan ve Draguş transferlerinin ardından Cihan Çanak için geri sayıma geçti.
CİHAN ÇANAK İMZAYI ATTI
Standard Liege forması giyen 19 yaşındaki oyuncu ve kulübü ile el sıkışan Trabzonspor, genç futbolcuya sözleşme gönderdi. Çanak imzayı attı ve transfer bitti.
31 MAÇTA 2 ASİST
Kanatların yanı sıra 10 numarada da forma giyebilen Çanak, Belçika ekibi ile geride kalan sezonda 31 resmi maçta süre alarak 2 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 3.5 milyon Euro civarında gösterilen Cihan Çanak'ın Liege ile Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyordu.
Kaynak: Fotomaç