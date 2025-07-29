Gündemin nabzı Taksim Meydanı'nda! Barış Yarkadaş ve Ersan Şen'den önemli açıklamalar

TGRT Haber'in merakla beklenen programı Taksim Meydanı yine Türkiye'nin gündemini yakından inceliyor. Gürkan Hacır'ın sunduğu programın konukları Prof. Dr. Ersan Şen, AK Parti eski Milletvekili Ali Turan, Gazeteci Barış Yarkadaş ve Türkiye Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Yücel Koç.

Programda konuşulacak konular şöyle:

Terörsüz Türkiye Sürecinin Meclis Ayağı ‘Komisyon’ Bilmecesi Çözülemedi… İsmi Ne Olacak? CHP Katılmak İçin Hangi Şartları Öne Sürdü?

Türkiye’nin Sabrı Tükeniyor… Terör Örgütü YPG/PKK’dan Çelişkili Açıklamalar… Silah Bırakacaklar Mı? Elebaşı Abdi’den ‘Tek Ordu, Tek Hükümet, Tek Ordu’ Çıkışı…

‘Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü’ Soruşturması İBB’ye Sıçradı… İSFALT Ve İETT Müdürleri Dahil 25 Gözaltı Kararı Verilen Yolsuzluk Operasyonunun Tüm Arka Planı…

Türkiye’yi Saran Orman Yangınlarında Terör Örgütlerinin Parmağı Mı Var? Aynı Anda Çıkan Yangınların Perde Arkasında Düğmeye Basan Birileri Mi Var?

Ayrıntılar geliyor...