Güngören'de çöken binadan acı haber geldi! 3. günde cansız bedenine ulaşıldı

01 Aralık 2024 19:35 - Güncelleme : 01 Aralık 2024 19:38

İstanbul Göngören'de üç gün önce çöken binadan acı haber geldi. Kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında çöken binada göçük altında kalan 56 yaşındaki işçinin cansız bedenine bugün ulaşıldı.

İstanbul​ Güngören'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı süren bina çöktü. Göçük altında kalan işçilerden biri sağ olarak kurtarılırken, diğer işçiyi bulmak için başlatılan arama-kurtarma çalışmaları 3 gündür devam etti. Ekipler, 56 yaşındaki Zekeriya Yılmaz’ın cansız bedenine bugün ulaştı.

GÖÇÜK ALTINDAN ACI HABER GELDİ!

Arama-kurtarma çalışmaları sırasında, özel eğitimli kurtarma köpeklerinin de kullanıldığı belirtildi. Ekipler Zekeriya Yılmaz'a ulaşmak için yoğun çaba harcarken, bölgede ölüm haberini alanlar hüzne boğuldu.

Zekeriya Yılmaz’ın cansız bedenine 18.30 sıralarında ulaşıldı. İşçinin cansız bedenini bulunduğu yerden çıkarma çalışmaları başladı.