Güngören'de kısmen çöken binada çalışmalar sürüyor! Ekipler, enkaz altında kalan işçiyi arıyor

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

01 Aralık 2024 10:52 - Güncelleme : 01 Aralık 2024 11:32

İstanbul Güngören’de kentsel dönüşüm için yıkımı yapılan bir binada çökme meydana geldi. Göçük altında kalan işçiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.