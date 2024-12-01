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Güngören'de kısmen çöken binada çalışmalar sürüyor! Ekipler, enkaz altında kalan işçiyi arıyor

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
01 Aralık 2024 10:52 - Güncelleme : 01 Aralık 2024 11:32

İstanbul Güngören’de kentsel dönüşüm için yıkımı yapılan bir binada çökme meydana geldi. Göçük altında kalan işçiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İstanbul​ Güngören'de 29 Kasım Cuma günü kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı devam eden binanın üst kısmında çökme meydana geldi. Büyük bir gürültünün koptuğu olay sonrası durumu ekiplere bildirildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Güngören'de kısmen çöken binada çalışmalar sürüyor! Ekipler, enkaz altında kalan işçiyi arıyor - 1. Resim

ARAMA ÇALIŞMALARINDA 3. GÜN

Çökmede iki kişi göçük altında kalmış, itfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmaları sonrası bir işçi göçük altında çıkarılmıştı. Göçük altında kalan diğer işçiyi ise arama çalışmaları üçüncü günde de sürüyor.

Göçük altındaki işçiyi kurtarma çalışmaları yaklaşık 40 saattir devam ediyor. Çalışmaların gün içerisinde devam etmesi bekleniyor.

Güngören'de kısmen çöken binada çalışmalar sürüyor! Ekipler, enkaz altında kalan işçiyi arıyor - 2. Resim

İKİ KİŞİ TUTUKLANDI

Öte yandan olayın ardından yıkımda görevli F.Ö. ile yıkımı gerçekleştiren firma yetkilisi B.H. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.Ö. ve B.H. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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