Günler önce kaybolan adam korkunç şekilde bulundu! Görenler hemen polisi aradı

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

05 Şubat 2025 12:12 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 12:18

İstanbul'dan bir hafta önce Kocaeli'ne gelen Serdar Arslan'dan bir daha haber alınamadı. Her yerde aranan Arslan'ın cansız bedeni ormanda gömülü halde bulundu.

İstanbul'da ikamet eden ve Kocaeli'ne ticaret için gelen Serdar Arslan'dan haber alamayan yakınları polise başvurdu. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri Arslan'ın izine son olarak Kartepe Serinlik mevkiinde ulaştı. TOĞRAĞA GÖMÜLÜ HALDE BULUNDU Bu noktada yapılan araştırmalarda Arslan'ın silahla vurularak toprağa gömüldüğü ortaya çıktı. Ceset incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili çok yönlü inceleme başlattı. İlgili Haberler Mezarlıkta bebek cesedi paniği! İçinden çıkan şoke etti Ölen kızının cesedini senelerce sakladı! Cansız bedeni tekerlekli sandalyeyle gezdirirken yakalandı