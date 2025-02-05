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Günler önce kaybolan adam korkunç şekilde bulundu! Görenler hemen polisi aradı

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
05 Şubat 2025 12:12 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 12:18
Günler önce kaybolan adam korkunç şekilde bulundu! Görenler hemen polisi aradı

İstanbul'dan bir hafta önce Kocaeli'ne gelen Serdar Arslan'dan bir daha haber alınamadı. Her yerde aranan Arslan'ın cansız bedeni ormanda gömülü halde bulundu.

İstanbul'da ikamet eden ve Kocaeli'ne ticaret için gelen Serdar Arslan'dan haber alamayan yakınları polise başvurdu. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri Arslan'ın izine son olarak Kartepe Serinlik mevkiinde ulaştı.

TOĞRAĞA GÖMÜLÜ HALDE BULUNDU 

Bu noktada yapılan araştırmalarda Arslan'ın silahla vurularak toprağa gömüldüğü ortaya çıktı. Ceset incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili çok yönlü inceleme başlattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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