Günlerdir aranıyordu! Gülsüm Güngör ormanda ölü bulundu

30 Ekim 2024 14:40 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 14:58

Samsun'da 5 gündür aranan alzheimer hastası 80 yaşındaki Gülsüm Güngör'ün ormanda cansız bedeni bulundu. Gülsüm Güngör'ün cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Samsun'un Canik ilçesinde oğluyla birlikte yaşayan 80 yaşındaki Gülsüm Güngör, 5 gün önce evden ayrıldı ve kendisinden bir daha haber alınamadı. Oğlu annesinin kaybolduğunu bildirerek polise başvurdu.

İLK ÖNCE CANSIZ MANKEN SANDI

Bugün öğle saatlerinde Teknepınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda mantar toplarken hareketsiz yatan bir bedeni fark eden 73 yaşındaki Şerif Kıvılcım, önce bunu cansız bir manken sandı ancak insan olduğunu anlayınca hemen durumu ekiplere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, cesedin 5 gündür kayıp olan Gülsüm Güngör'e ait olduğu anlaşıldı.

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ OLARAK KAYDEDİLDİ

Halk sağlığı doktorunun değerlendirmesinin ardından yaşlı kadının ölümü şüpheli olarak kaydedildi. Güngör'ün cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.