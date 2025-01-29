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Günlerdir aranıyordu... Serpil Girgin katledilmiş: Komşusunun bahçesindeki çuvalda bulundu

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
29 Ocak 2025 17:43 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 17:45
Günlerdir aranıyordu... Serpil Girgin katledilmiş: Komşusunun bahçesindeki çuvalda bulundu

Denizli'de "Komşuya gidiyorum" diyerek evden ayrılan 54 yaşındaki Serpil Girgin'den acı haber geldi. Girgin'in cesedi komşusunun bahçesindeki çuvalda bulundu. Ev sahibi gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Denizli'nin Çivril ilçesinde "Komşuya gidiyorum" diyerek evden ayrılan 54 yaşındaki Serpil Girgin'den bir daha haber alınamadı. Yakınları, kendisine Serpil Girgin'e ulaşamayınca durumu polise bildirdi.

CANSIZ BEDENİ ÇUVALIN İÇİNDE BULUNDU

Girgin'in yakınlarının ihbarı üzerine mahallede araştırma yapan polis ekipleri, karşı komşuya ait bahçede bulunan bir çuvaldan şüphelenerek inceleme yaptı. Yapılan aramada, çuvalın içinde Serpil Girgin’in cansız bedeni bulundu.

Günlerdir aranıyordu... Serpil Girgin katledilmiş: Komşusunun bahçesindeki çuvalda bulundu - 1. Resim

EV SAHİBİ POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Olayla ilgili detaylı çalışma başlatan polis ekipleri, ev sahibini ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü. Çivril Cumhuriyet Başsavcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin araştırmalarının ardından, Girgin’in cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Denizli Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Günlerdir aranıyordu... Serpil Girgin katledilmiş: Komşusunun bahçesindeki çuvalda bulundu - 2. Resim

EKİPLERİN ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Öte yandan, cinayetin şüphelisini veya şüphelilerini yakalamak amacıyla polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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