Günlerdir yanan Karabük için anlamlı hareket: Müftünün sözleri damga vurdu

Safranbolu İlçe Müftülüğü tarafından Safranbolu ve Ovacık ilçelerinde 6 gündür devam eden orman yangınları ve uzun süredir yağmur yağmaması nedeniyle "yağmur duası" düzenlendi.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ilçedeki Hıdırlık Tepesi'ndeki namazgahta ikindi namazının ardından İlçe Müftüsü Aydın Bostancı tarafından yağmur duası edildi. Bostancı, dua öncesi yaptığı konuşmada, kalabalıktan bu duaya ihtiyaç olduğunu, halkın bu duayı istediğini anladığını belirtti.

"TÜRKLERİN İLK YERLEŞME YERİ"

Hıdırlık Tepesi'nin önemli bir mekan olduğunu aktaran Bostancı, "Türklerin Anadolu'ya geldiğinde Safranbolu'ya ulaştıklarında ilk yerleşme yeri olarak kayıtlarda ifade ediliyor. Buraya yerleşmişler, ilk defa buraya gelmişler, Hıdırellez programlarını burada yapmışlar. Tarihte yapılan bütün yağmur duaları burada yapılmış. Önemli, kültürümüzde, tarihimizde yeri olan mekandayız" dedi.

"BİNERCE CAN BU YANGINLA CAN VERDİ"

Yangınların bir haftadır devam ettiğini vurgulayan Bostancı, "Köylerimiz etkilendi, ilçelerimiz etkilendi, insanlar etkilendi, boşalan köyler oldu. Canlılar yandı, tabiattaki ayısı, kurdu, tavşanı, karıncası, böceği, belki binlerce can bu yangınla beraber can verdi. Dolayısıyla artık arşı alaya değdi tabiri caizse. Devletimiz ve milletimiz el birliğiyle bir mücadele veriyor. 1500-2 bin kişi ormanın dört bir yanında havadan-karadan mücadele veriyor. Allah yardımcıları olsun" diye konuştu.

Bostancı yağmur duasının üç gün boyunca devam edeceğini açıklarken, konuşmanın ardından onlarca kişi yağmur duası etti.