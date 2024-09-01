Günlük 1000 TL yevmiye ile çalışıyorlar! Kilosu 70 TL: "Çok memnunuz"

01 Eylül 2024 09:39 - Güncelleme : 01 Eylül 2024 09:51

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleriyle sarsılan Hatay'da tarım kaldığı yerden devam ediyor. Bölgenin ayağa kalkması için bölgeye umut olan tarımda bu yıl yüzler güldü.

Bölgeden tüm Türkiye'ye gönderilen halhalı zeytininin hasadı başladı. Kilosunun 70 liradan satıldığı zeytinin hasadı için yüzlerce tarım işçisi sıcağın altında çalışıyor. Günlük bin TL yevmiye alan işçiler sabah 6'da mesaiye başlıyor.

"ÇOK İYİ, ÇOK MEMNUNUZ HASATTAN"

Bahçe sahibi 32 yaşındaki Sezer Kala, sabahın erken saatleriyle birlikte hasada başladıklarını belirterek “Ağustos ayının gelmesiyle birlikte halhalı zeytine başlanır. Kasım ve Aralık ayına kadar devam eder. Kendi ektiğimiz de var, dededen kalan 100 yıllık ağaçlarımız da var. Ortalama olarak işçinin eline geçen para masraflarıyla birlikte Bin TL. Sabah altıda başlıyoruz havalar sıcak olduğu için maksimum saat 13.00-14.00'ye kadar devam ediyoruz. Belli bir tonaj kestiremeyiz, bu yıl mahsul çok iyi kalibre de çok iyi çok memnunuz hasattan. Bunu tüketiciye ulaştırmaya çalışıyoruz.

Bizim burada 30 dönüm arazimiz var. Hava durumuna göre çalışıyoruz, zaten çok sıcak havaları da erken bırakıyoruz. Eğer hava kapalıysa ona göre biraz daha dirayet göstermeye çalışıyoruz. Zeytini topladık eve gidip bu zeytini önce elekten geçirip sınıflandırarak kırma makinasında kırıp bidonlara basacağız. Alıcının talebine göre istediği bidonlara beşlik petlere, üçlük petlere, 25 kiloluk bidonlara ve 50 kiloluk bidonlara kırım yapacağız. Şu anda analı kızlı dediğimiz ayırmadan sınıflandırmadan 70 TL'den söz ediliyor” ifadelerini kullandı.