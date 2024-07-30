Gurbetçiye memleketinde büyük şok! Korkudan dışarı çıkamıyorum

30 Temmuz 2024 11:38 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 11:46

Hollanda'da yaşayan ve yaz tatilini geçirmek için Kayseri'ye gelen Vural Öztürk, aracına binmek istediği sırada istemediği manzarayla karşılaştı.

Aracına asit döküldüğünü gören Öztürk, şikayetçi oldu.

Özlem gidermek için Türkiye'ye geldiğini ifade eden Öztürk; "Tatile geldim ama hüsranla karşılaştım. Hiç ummadığım bir sıkıntıyla karşılaştım.

Tatil keyfi kalmadı, psikolojim bozuldu. Temmuz'un ilk haftası geldim. 2 haftadır misafirlerle uğraşıyordum, hepsini bitirdim tam tatil keyfine başlarken arabamdaki hasarı görünce hayal kırıklığına uğradım.

KİMİN YAPTIĞI BELLİ DEĞİL

1 gün önce arabamı yıkattım ve park ettim. Farklı bir durumla karşılaştım. Arabama büyük bir hasar verildi, kimin yaptığını bilmiyorum. Herhangi bir tahmin de edemiyorum kimin yaptığına dair.

Tahminim asit ancak farklı bir kimyasal da olabilir. Bu kimyasalı arabama attıysa bana atabilir miydi diye düşünüyorum.

Buraya sadece özlem gidermek için, ailemi ve diğer çevrelerimi görmek ve artan zamanı güzelce geçirmek için geldim" dedi.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Aracına zarar verenlerin kendisine de zarar vermesinden çekindiğini ve evinden dışarı çıkamadığını da sözlerine ekleyen Vural Öztürk; "Şikayette bulundum, kimin yaptığı tespit edilmeye çalışılıyor.

Şu anda psikolojim o kadar bozuldu ki hiçbir şey düşünemiyorum. Acaba bana da zarar verir mi? Tatilim kabusa döndü, şu anda evimden dışarı çıkmıyorum" ifadelerini kullandı.