05 May 2024 19:27 - Güncelleme : 05 May 2024 19:32
Gürbulak'ta 40 günlük bekleyiş: Tır şoförleri yardım istiyor!
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Gürbulak Gümrük Kapısı'nda İran'a geçiş için bekleyen tır şoförleri, yaklaşık 40 gündür beklediklerini ve kilometrelerce uzunlukta tır kuyruğu oluştuğunu iddia ederek yetkililerden yardım istedi.
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gürbulak Sınır Kapısında kilometrelerce uzunlukta tır kuyruğu görüldü. Şoförler, gümrük işlemlerindeki yoğunluk ve geçişlerde yaşanan aksaklıklar nedeniyle mağdur olduklarını belirtti. 40 gündür yorgunluktan ve uykusuzluktan bitkin düştüklerini ifade eden sürücüler, temel ihtiyaçlarını karşılamakta da zorlandıklarını söyledi.
TİCARİ FAALİYETLERDE GÜÇLÜK
Gürbulak Gümrük Kapısı, Türkiye ile İran arasındaki en önemli sınır kapılarından biri. Kapıdaki yoğunluk, bölgedeki ticari faaliyetleri de olumsuz etkiliyor.
Yetkililerden bu sorunun bir an önce çözülmesi ve geçişlerin hızlandırılması için acil önlem alınması talep ediliyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı