Gürbulak'ta 40 günlük bekleyiş: Tır şoförleri yardım istiyor!

05 May 2024 19:27 - Güncelleme : 05 May 2024 19:32

Gürbulak Sınır Kapısında kilometrelerce uzunlukta tır kuyruğu görüldü. Şoförler, gümrük işlemlerindeki yoğunluk ve geçişlerde yaşanan aksaklıklar nedeniyle mağdur olduklarını belirtti. 40 gündür yorgunluktan ve uykusuzluktan bitkin düştüklerini ifade eden sürücüler, temel ihtiyaçlarını karşılamakta da zorlandıklarını söyledi.

TİCARİ FAALİYETLERDE GÜÇLÜK

Gürbulak Gümrük Kapısı, Türkiye ile İran arasındaki en önemli sınır kapılarından biri. Kapıdaki yoğunluk, bölgedeki ticari faaliyetleri de olumsuz etkiliyor.

Yetkililerden bu sorunun bir an önce çözülmesi ve geçişlerin hızlandırılması için acil önlem alınması talep ediliyor.