Gürcistan'da peş peşe depremler! Ülkemizden de hissedildi
Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
16 Haziran 2024 18:58 - Güncelleme : 16 Haziran 2024 19:00
Gürcistan'ın Oni, Racha-Lechkhumi-Kvemo Svaneti bölgesi 4.5 büyüklüğünde depremle sallandı. Ardahan'dan da hissedildi.
Türkiye'nin komşusu Gürcistan'ın Ardahan'a yakın olan bölgesinde deprem meydana geldi. Bölge Ardahan Posof'a 114 kilometre mesafde bulunuyor.
AFAD'dan yapılan açıklamada saat 18.42'de meydana gelen sarsıntının büyüklüğü 4.5 olarak kayıtlara geçti. Depremin derinliği 8 km olarak duyuruldu.
Bu depremden sonra saat 18.49'da 4.1 büyüklüğünde bir sarsıntı daha kayıtlara geçti.
Kaynak: tgrthaber.com