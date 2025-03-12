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 | Emir Yücel

Gürsel Tekin yeni parti kurma hazırlığında! Kılıçdaroğlu'ndan '15 gün bekle' uyarısı

CHP'de uzun yıllar görev yapan Gürsel Tekin, geçtiğimiz yılın Şubat ayında partisinden istifa ettiğini duyurmuştu. Yeni bir parti kurmak istediğini açıklayan Tekin; 2025 Mayıs ayında detayları anlatacağı bir toplantı düzenleyeceğini de ifade etmişti. Bir başka eski CHP'li Mehmet Sevigen'den gündemi sarsacak iddia ortaya atıldı. Sevigen; Gürsel Tekin'in Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü ve Kılıçdaroğlu'nun; 15 gün bekle CHP Kurultayı iptal olabilir' dediğini ifade etti.

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Gürsel Tekin yeni parti kurma hazırlığında! Kılıçdaroğlu'ndan '15 gün bekle' uyarısı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
12.03.2025
saat ikonu 13:17
|
GÜNCELLEME:
12.03.2025
saat ikonu 13:31

CHP'de uzun yıllar boyu çok sayıda görev alan ve 2024'te partisinden istifa eden Gürsel Tekin yeni bir parti kuracağını açıkladı. Tekin ve beraberindeki kadro, "Kararsızlar Partisi" ismini alacak yeni oluşumun detaylarını kamuoyuyla paylaşmak için 2025'in Mayıs ayına hazırlanıyor.

"PARTİ KURMA BEKLE!"

Eski CHP'li Mehmet Sevigen, yeni bir parti kurma arayışında olan Gürsel Tekin’in Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşme gerçekleştirdiğini iddia etti.

CHP’nin vefat eden eski Genel Başkanı Deniz Baykal'a yakınlığıyla bilinen siyasetçi Mehmet Sevigen'den dikkat çeken Gürsel Tekin iddiası geldi.

Mehmet Sevigen; ''Gürsel Tekin, Kılıçdaroğlu’na yeni parti kuracağını söylüyor, Kılıçdaroğlu ise ‘10-15 gün bekle CHP kurultayı belki iptal edilebilir’ diyor.” iddiasında bulundu.

KURULTAY SORUŞTURMASI NEDİR?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nda "kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin Kemal Kılıçdaroğlu ve Akif Hamzaçebi'yi tanık sıfatıyla ifadeye çağırdı.


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Ankara'da gerçekleşen CHP kurultayında "kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı" şeklinde Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan ihbarın ardından, evrakın yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği ve bunun üzerine Ocak 2024'te soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, soruşturmaya konu olayla ilgili basın organlarında ve sosyal medyada yapmış oldukları açıklamaları nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu ve Akif Hamzaçebi'nin tanık sıfatıyla ifadeye çağrıldığı bildirildi.​​​​​​​

'BEN AÇIKLAYAMAZ MIYIM'

Mehmet Sevigen'in iddiaları hakkında Sözcü gazetesine konuşan Gürsel Tekin;

"Kesinlikle böyle bir şey yok. Böyle bir şey dese ben bunu kendim açıklayamayacak cesarette biri miyim?" diyen Tekin, parti kurmadan önce Kılıçdaroğlu'nu aradığını, onun da kendisine 'Böyle bir şeye gerek yoktu' dediğini aktardı.

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ETİKETLER
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#chp
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#deniz baykal
#Kararsızlar Partisi
#Yeni Parti
#Kurultay Soruşturması
#Gündem
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