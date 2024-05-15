'Gürültü yapmayın' diyerek silahını ateşledi! O anlar anbean kaydedildi 

15 May 2024 20:28 - Güncelleme : 15 May 2024 21:04

Dün gece saat 23.30 civarında İzmir'in Bayraklı ilçesinde yaşanan olayda, Orhan Ö. evindeyken sokakta bulunan bazı kişilerle tartışma yaşadı.

Tartışmanın ardından, sokaktaki şahıs tabancayla ateş açmaya başladı. Üç çocuk babası Orhan Ö. vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanırken, saldırganlar olay yerinden hızlıca kaçtı.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Karnından vurulan Orhan Ö., ağabeyi S.Ö. tarafından otomobille Bayraklı Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Orhan Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olayın faillerini yakalamak için araştırmalara başladı.

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

Yaşanan korkunç olay çevredeki güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntüde, yokuş aşağı bulunan merdivenlerde bulunan iki kişiden birinin, evinin önünde bulunan Orhan Ö.'ye doğru ateş ettiği, daha sonra iki kişinin merdivenlerden yukarı doğru kaçtığı görüldü.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Olayın ardından çalışma yürüten İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kimlikleri tespit edilen M.M. (23) ve M.H.'yi (28) aynı gün yakaladı.

Şüpheliler gözaltına alınarak emniyete götürülürken, olayın gürültü kavgası olduğu ortaya çıktı. Olay anında Orhan Ö.'nün merdivende bulunan M.M. ve M.H.'yi gürültü yaptıkları için uyardığı, daha sonra çıkan tartışma ve laf dalaşının ardından talihsiz adama tabancayla ateş açıldığı iddia etti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden M.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken diğer şüpheli aktif kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.